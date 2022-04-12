Никто и не ждал, что 49-летний австрийский канцлер сможет переубедить 69-летнего Путина уже 22 года властвующего над Россией. Такая задача и не ставилась.Но ставились иные задачи, и они полностью решены.

Читайте также Это не был дружеский визит, – канцлер Австрии рассказал о встрече с Путиным

Путин в курсе

Путин не прячется ни в уральском, ни в алтайском бункере. Он принимал Нехаммера в своей обычной резиденции в Ново-Огарево в ближнем Подмосковье. Так что кличка – "бункерный дед" – явная передержка.

Путин прекрасно осведомлен о том, что происходит в мире и в Украине в результате российской агрессии. Он вовсе не пребывает в счастливом неведении, огражденный услужливой камарильей от неприятных новостей. Слова канцлера, сказанные лицом к лицу, Путин воспринял без всякого удивления или отрицания фактов. Даже если Путин чего-то и не знал, канцлер проинформировал его об этом, рассказал о Буче и Краматорске.

Зная всё происходящее, Путин не оправдывается, а спокойно принимает факты как они есть и твердо намерен довести военную операцию до победного конца. Следовательно он вполне отвечает за свои действия и сам руководит военной операцией.

Это важная информация на фоне многочисленных спекуляций политологов. Теперь нет сомнений, что Путин будет лично отвечать за все преступления, совершенные по его воле в Украине.

За преступления России придется ответить

Канцлер объяснил Путину, что все военные преступления, совершенные в Украине, будут расследованы и все преступники понесут наказание. Понятно, что Путин – первый среди них.

В этот момент Путин, как кажется, вздрогнул, и сказал канцлеру, что Европа к нему и к "спецоперации" относится предвзято. Но главное - он проинформирован об ответственности лицом к лицу.

Теперь канцлер Нехаммер сможет сообщить своим коллегам в ЕС и НАТО, что Путин вовсе не сошел с ума, что он в ясном уме и твёрдой памяти (австрийцы известные специалисты в психиатрии). И к тому же он отлично осведомлен о происходящем. Поэтому Путин несет всю полноту ответственности за совершаемое от его имени.

Он также сообщит, что Путин не желает мира с Украиной, а желает ликвидации Украины как независимого от него государства. Следовательно, Запад должен больше помогать Украине в противостоянии российской агрессии, как санкциями, так и в первую очередь оружием. Сегодняшнее заявление Жозефа Борреля, возможно, уже реакция на информацию, полученную от Карла Нехаммера.

Эскалация продолжается

В самый день визита два ближайших соратника Путина заявили, один о возможности применения в Украине тактического ядерного оружия, а другой – о целесообразности применения в Мариуполе химических войск.

Это, безусловно, попытка запугать Украину и Запад. И, мне кажется (это только мое предположение) канцлер заверил Путина, что в случае нарушения Россией подписанных ею конвенций о неприменении оружия массового поражения, Запад в долгу не останется.

Когда-то Гитлер хотел применить химические бомбы во время Битвы за Англию, но США и Британия (а США тогда еще были нейтральны) сообщили Гитлеру, что в таком случае вся Германия будет затоплена ипритом. И до последнего дня войны Гитлер так и не решился применить боевые отравляющие вещества.

Думаю, что-то подобное конфиденциально сообщил во время своего "недружественного" визита в Москву без фоток, улыбок и рукопожатий, христианский демократ 49-летний австрийский канцлер Карл Нехаммер, 69-летнему офицеру КГБ, русскому тирану.

Визит канцлера Нехаммера, это, фактически, освидетельствование дееспособности Путина и вручение ему судебной повестки от мирового сообщества.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: