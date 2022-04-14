Конвеєр фейків замість зброї

Потім – нібито запобігання вторгнення України та НАТО в Росію та бактеріологічному терору голубами та кажанами. Через деякий час заговорили про якусь боротьбу з гегемонією США. Трохи пізніше – про "порятунок" стародавнього народу Донбасу. Наразі нова тема – ядерна загроза від України.

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Тему з українською ядерною загрозою російська пропаганда, яка сама всьому світу постійно загрожує своєю ядерною зброєю, час від часу використовувала для залякування росіян. У принципі, концепція цієї інформаційно-психологічної спецоперації ідентична концепції наративу про біолабораторії – загроза Росії, без доказів, фактажу, винятково на основі конспірологічних теорій.

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Проте за відсутності будь-якої доказової бази у це вірять і цього достатньо. Російській аудиторії в принципі вже давно не потрібні докази, достатньо шок-контенту, щоб відволіктися від власної деградації та занурення у моральне болото.

Росія плодить інформаційні загрози для росіян, не тільки щоб їх відволікати від порожнього холодильника, пояснювати сенс бійні в Україні та виправдовувати сотні трун щодня, які йдуть до Росії, а й для того, щоб мобілізувати ресурс якого немає.

Ресурс для компенсації втрат російського окупаційного контингенту, котрий підтримує вбивства в Україні, сидячи на дивані, але не готовий бігти з військовим квитком до найближчого військкомату, щоб вступити до лав "доблесних" військ Z.

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А тому виправдовування і залякування – ось чим є нинішня риторика влади в Росії. Адже вустами пропаганди говорить влада, яка програла на початку свого бліцкригу й потопає в крові військових злочинів.

Ось тільки без 5 хвилин потопельникам не допоможе вже жодна брехня. Адже судитимуть їх не в Росії. У Росії вони догниватимуть.

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