Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Оккупанты ударили по украинской территории одной ракетой и 91 КАБ. Также они применили 1252 дроны-камикадзе и совершили 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
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- На Купянском направлении враг пытался прорвать оборону Сил обороны четыре раза в районе Степной Новоселовки и Загрызово, успеха там оккупанты не имели.
- На Лиманском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в направлении Чернещины, Торского и Серебрянского.
- На Северском направлении россияне совершили четыре штурма на позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.
- На Краматорском направлении произошло пять продвижений противника в направлении Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.
- На Торецком направлении Силы обороны отбили 9 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. До сих пор продолжается 6 боестолкновений.
- На Покровском направлении произошла 41 атака россиян в районах Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звериного, Удачного, Орехового, Андреевки и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. 38 боев военные отбили, еще три столкновения продолжается.
За сутки на этом направлении Силы обороны обезвредили 157 оккупантов. 99 из них – убиты. Также уничтожено 9 автомобилей, 6 мотоциклов, 12 БпЛА, четыре антенны связи, повреждений получил мотоцикл оккупантов.
- На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали российские атаки вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Новополь Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Там состоялось 19 боестолкновений, 6 из них до сих пор продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои там происходят и сейчас.
- На Ореховском направлении украинские защитники остановили три продвижения вражеских войск в сторону Новоандреевки.
- На Приднепровском направлении фиксировались две тщетные попытки вражеского наступления.
- На Курском направлении украинские воины смогли отразить 27 атак, сейчас продолжается два боестолкновения.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Генштаб ВСУ отмечает воинов 1 отдельной бригады территориальной обороны, которые за сутки особенно проявили себя в сдерживании противника.
Напомним, россияне закрепились в центре села Кондрашовка Купянского района, но не имеют логистической связи с основной линией.