Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Россия будет продолжать обстрелы Украины

Россия не стремится двигаться к миру, а потому будет продолжать атаки по территории Украины. Это не будет ответом на любые действия украинских спецслужб или военных, а только обычный терроризм.

Украина взамен всеми способами будет давить на россиян, чтобы удалось завершить войну.

Надо четко понимать, что понятие "ответ" за что-то, за какие-то действия Украины, если это касается российских обстрелов, не существует в принципе. Обстрелы как были, так и будут, пока россиян не удастся принудить к миру,

– отметил Андрей Коваленко.

По словам директора ЦПИ такие шаги врага являются "пропагандистским ходом" для российских дипломатов.

Такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. В интервью иностранным журналистам лидер страны сказал, что российские заявления об "ударах возмездия" являются неправдой и оправданием ракетно-дронных атак. Россия осуществляет обстрелы продуманно, хотя цели выбирает в основном случайно и хочет, чтобы в Украине страдали гражданские люди.