Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Дивіться також Російська стратегічна авіація вбила багато українців, ідеться про тисячі, – Зеленський

Росія буде продовжувати обстріли України

Росія не прагне рухатися до миру, а тому продовжуватиме атаки по території України. Це не буде відповіддю на будь-які дії українських спецслужб чи військових, а лише звичайний тероризм.

Україна натомість всіма способами буде тиснути на росіян, аби вдалося завершити війну.

Треба чітко розуміти, що поняття "відповідь" за щось, за якісь дії України, якщо це стосується російських обстрілів, не існує в принципі. Обстріли як були, так і будуть, поки росіян не вдасться примусити до миру,

– зазначив Андрій Коваленко.

За словами директора ЦПД такі кроки ворога є "пропагандистським ходом" для російських дипломатів.

Такої ж думки дотримується й президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю іноземним журналістам лідер країни сказав, що російські заяви про "удари відплати" є неправдою та виправданням ракетно-дронових атак. Росія здійснює обстріли продумано, хоча цілі обирає здебільшого випадково та хоче, аби в Україні страждали цивільні люди.