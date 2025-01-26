Аналитики ISW заметили продвижение оккупантов, а также показали соответствующие карты. 24 Канал рассказывает самое главное.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 26 января

25 января российские войска продолжили наступление в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого была такая же ситуация. Также российские войска пытаются охватить Купянск и Купянск-Узловой, но без успехов. Наступления в направлении Боровой тоже не дали россиянам результатов.

и Купянск-Узловой, но без успехов. Наступления в направлении Боровой тоже не дали россиянам результатов. 25 января российские войска продолжили наступление на юго-запад от Северска в районе Васюковки, но не продвинулись. Наземные атаки в направлении на Часов Яр также продолжались, но россияне не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

также продолжались, но россияне не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Однако российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 25 января указывают на то, что оккупанты прошли по улицам Михаила Грушевского и Пирогова на севере Торецка.

Боевые действия в Украине и России за 25 января / Карты ISW

Российские войска продвинулись и на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 25 января показывают, что это произошло к востоку от Сухого Яра. На Кураховском тоже россияне имели продвижение – геолокационные кадры свидетельствуют, еще это произошло на восток и юг от Славянки и до северо-восточной окраины Андреевки.

направлении. Геолокационные кадры от 25 января показывают, что это произошло к востоку от Сухого Яра. На тоже россияне имели продвижение – геолокационные кадры свидетельствуют, еще это произошло на восток и юг от Славянки и до северо-восточной окраины Андреевки. Российские войска продвинулись в пределах Великой Новоселки . На геолокационном кадре видно, как оккупанты поднимают флаг в восточной части города, то есть они недавно вышли на улицу Заречную и захватили поля к северу и северо-востоку от поселения.

. На геолокационном кадре видно, как оккупанты поднимают флаг в восточной части города, то есть они недавно вышли на улицу Заречную и захватили поля к северу и северо-востоку от поселения. 24 и 25 января российские войска продолжали наземные наступления в западной части Запорожской области, в частности на северо-восток от Роботино возле Малой Токмачки и к северу от Роботино возле Новоданиловки, но не имели подтвержденных продвижений. На Херсонском направлении продвижений у них тоже не было.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись в Торецке, вблизи Покровска, Курахово и Великой Новоселки.