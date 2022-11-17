Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП обратились журналисты Bihus.Info. Они предложили главе Офиса Президента записать видеокомментарий по поводу оснований и уместности отчуждения "Укрнафты".

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Как в Офисе Президента отреагировали на запрос об уместности отчуждения "Укрнафты"

Подоляк заявил, что ОП обычно не обнародует журналистские запросы, однако этот запрос, по его словам, оказался крайне странным.

И все бы ничего, если бы этот вопрос не касался поиска черной кошки в прозрачной комнате. А точнее – попытки бросить тень на коллегиальное решение Ставки Верховного Главнокомандующего в чьих-либо коммерческих интересах,

– отметил Михаил Подоляк.

Он напомнил, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с крупным и ресурсным противником. Эта война ведется за само существование Украины как государства.

"И эта война ставит перед государством очень и очень конкретные вызовы. Большинство из этих вызовов – логистических, энергетических, социальных, военных – такие, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. Один из них – обеспечение украинской армии. В этих условиях все ресурсы должны работать на обеспечение потребностей страны, ведущей бой", – подчеркнул советник главы ОП.

Поэтому, продолжил Подоляк, приходится принимать немедленные и жесткие управленческие решения, наступать на права некоторых владельцев, что невозможно в мирные времена.

Решение об отчуждении "Укрнафты", как и четырех других критически важных предприятий, было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего. Это сознательное взвешенное коллегиальное решение, принятое военно-политическим руководством государства единогласно,

– объяснил Подоляк.

Что этому предшествовало

7 ноября "Укрнафта" и несколько других компаний олигархов передали государству. Как пояснил Денис Шмыгаль, компании передали в управление именно Минобороны, ведь они производят продукцию, которая критически важна для обороноспособности Украины и стабилизации ситуации в энергосистеме. Они будут работать 24/7 для нужд обороны государства. Речь идет о:

ПАО "Укрнафта",

ПАО "Укртатнафта",

АО "Мотор Сич",

ЧАО "АвтоКрАЗ",

ЧАО "Запорожтрансформатор".

Как пояснил министр обороны Алексей Резников, Украина будет руководить этими компаниями в интересах ВСУ, ведь украинскую армию нужно обеспечивать должным образом и использовать для этого все возможности.

Обратите внимание! "Укрнафта" и компании, которые передали в управление государства, были связаны с деятельностью Игоря Коломойского, Константина Жеваго, российского бизнесмена Константина Григоришина и Вячеслава Богуслаева.

О чем говорилось в запросе журналистов Bihus.Info

В запросе, обнародованном Михаилом Подоляком, журналисты Bihus.Info обратились к Андрею Ермаку за комментарием. Среди прочего, журналисты спрашивают о причастности Ермака к отчуждению "Укрнафты".



Список вопросов журналистов Bihus.Info / Фото Михаила Подоляка

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