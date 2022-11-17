Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що до ОП звернулися журналісти Bihus.Info. Вони запропонували главі Офісу Президента записати відеокоментар щодо підстав та доречності відчуження "Укрнафти".

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Як в Офісі Президента відреагували на запит про доречність відчуження "Укрнафти"

Подоляк заявив, що ОП зазвичай не оприлюднює журналістські запити, однак цей запит, за його словами, виявився вкрай дивним.

І все було б нічого, якби це питання не стосувалось пошуку чорної кішки в прозорій кімнаті. А точніше – спроби кинути тінь на колегіальне рішення Ставки Верховного Головнокомандувача в чиїхось комерційних інтересах,

– зазначив Михайло Подоляк.

Він нагадав, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з великим та ресурсним противником. Ця війна ведеться за саме існування України, як держави.

"І ця війна ставить перед державою дуже і дуже конкретні виклики. Більшість із цих викликів – логістичних, енергетичних, соціальних, військових – такі, з якими не стикалася жодна країна у світі. Один із них – забезпечення українського війська. У цих умовах усі ресурси мають працювати на забезпечення потреб країни, що веде бій", – наголосив радник глави ОП.

Тому, продовжив Подоляк, доводиться ухвалювати негайні і жорсткі управлінські рішення, наступати на права певних власників, що неможливо за мирних часів.

Рішення про відчуження "Укрнафти", як і чотирьох інших критично важливих підприємств, було прийнято на Ставці Верховного Головнокомандувача. Це свідоме виважене колегіальне рішення, що ухвалено військово-політичним керівництвом держави одноголосно,

– пояснив Подоляк.

Що цьому передувало

7 листопада "Укрнафту" та декілька інших компаній олігархів передали державі. Як пояснив Денис Шмигаль, компанії передали під управління саме Міноборони, адже вони виробляють продукцію, яка критично важлива для обороноздатності України та стабілізації ситуації в енергосистемі. Вони працюватимуть 24 на 7 для потреб оборони держави. Мовиться про:

ПАТ "Укрнафта",

ПАТ "Укртатнафта",

АТ "Мотор Січ",

ПрАТ "АвтоКрАЗ",

ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, Україна керуватиме цими компаніями в інтересах ЗСУ, адже українську армію потрібно забезпечувати належним чином та використовувати для цього усі можливості.

Зверніть увагу! "Укрнафта" та компанії, які передали в управляння держави, були пов'язі із діяльністю Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, російського бізнесмена Костянтина Григоришина та В'ячеслава Богуслаєва.

Про що мовилося у запиті журналістів Bihus.Info

У запиті, який оприлюднив Михайло Подоляк, журналісти Bihus.Info звернулися до Андрія Єрмака про коментар. Серед іншого журналісти запитують про причетність Єрмака до відчуження "Укрнафти".



Перелік питань журналістів Bihus.Info / Фото Михайла Подоляка

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