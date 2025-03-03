Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами после саммита в Лондоне.

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Зеленский сделал новое заявление относительно территориальных уступок

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что мир в Украине должен быть справедливым, честным и главное – устойчивым. В то же время Зеленский добавил, что сегодня не может быть речи об уступках, ведь до соглашения об окончании войны еще очень далеко. Кроме того, Украина не имеет гарантий безопасности.

Зеленский рассказал, что от разных партнеров поступают сигналы, и относительно уступок – в том числе. Однако украинский гарант отметил, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.

Украина никогда не признает любые территории, оккупированные Россией, как российские территории. Для нас это будет временная оккупация,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Россия нарушает международное право, называя оккупированные территории "своими". Кроме того, юридически также невозможно признать оккупированные территории российскими.

"Шансов, что мы своей волей что-то отдадим, нет. Шансов, что мы юридически признаем, я считаю, что нет", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский убежден, что Украина обязательно вернет все свои территории – и это вопрос времени. Во время общения с журналистами он поделился мнением, что когда забирают чужое или начинают действовать вопреки праву, то это все вернется.

"Если ты забираешь дом у кого-то, его землю, жизнь – у тебя заберут. Вопрос времени", – добавил президент.

Журналисты поинтересовались, могут ли тогда принуждением отдать территории Москве. Однако Зеленский отметил, что в таком случае – это и не мирное соглашение. Он также объяснил, что любое принуждение может обернуться риском новых боевых действий, если война будет иметь несправедливое окончание.