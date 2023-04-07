Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Канала объяснил недопустимость заявления президента Бразилии о прекращении войны в обмен на Крым.

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Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли,

– подчеркнул Николенко.

О чем говорилось в заявлении президента Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине отказаться от Крыма в пользу России, чтобы прекратить войну.

Мол, мир нуждается в покое. Поэтому "должны найти решение".

Также он цинично добавил, что Владимир Зеленский "не может хотеть всего".

Интересно. Перед скандальным заявлением Луиса Инасиу Лула да Силва СМИ сообщали, что главарь боевиков квазиреспублики Пушилин приобрел в Бразилии, в частности, в Гаропаба-ду-Сули, земельный участок площадью 500 квадратных метров.