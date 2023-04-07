Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу пояснив неприпустимість заяви президента Бразилії щодо припинення війни в обмін на Крим.
До теми Переговори щодо Криму: у Зеленського відповіли на гучну заяву заступника голови ОП
Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі,
– наголосив Ніколенко.
Про що йшлось у заяві президента Бразилії
- Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні відмовитися від Криму на користь Росії, аби припинити війну.
- Мовляв, світ потребує спокою. Тож "повинні знайти рішення".
- Також він цинічно додав, що Володимир Зеленський "не може хотіти всього".