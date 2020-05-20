Отдых на Бали: когда остров откроют для туристов

Отдыхать на острове Бали в Индонезии туристам могут разрешить в октябре 2020 года. Однако в случае, если тенденция к уменьшению случаев коронавируса будет сохраняться и в дальнейшем.

Сейчас эпидемиологическая ситуация COVID-19 на Бали улучшилась, информирует Nzherald.co.nz.

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Если кривая заражений коронавирусом будет спадать, министерство туризма рассмотрит возможность частичного восстановления туризма на Бали в октябре,

– говорится в сообщении.

К слову, в марте министр иностранных дел Индонезии установил ограничения на пересечение границы, в том числе острова.

Важность туризма для Бали

ВВП Бали уменьшился на 1,14% в годовом измерении за январь – март 2020 года;

уменьшился на 1,14% в годовом измерении за январь – март 2020 года; количество путешественников в марте уменьшилось более чем на 60% по сравнению с февралем;

уменьшилось более чем на 60% по сравнению с февралем; количество отдыхающих из Китая сократилось более чем на 97%;

сократилось более чем на 97%; на острове опасаются, что из-за пандемии коронавируса могут оказаться на грани краха ;

; примерно 80% людей на Бали прямо или косвенно зависят от туризма.

Коронавирус в Индонезии: основное

По состоянию на 20 мая в стране зафиксировали 18 тысяч 496 случаев заражения коронавирусом.

коронавирусом. От недуга умерли 1 тысяча 242 человека.

Обратите внимание! Многие страны мира уже объявили, когда планируют открыть границы для иностранцев.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала