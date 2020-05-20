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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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Отдых на Бали: когда остров откроют для туристов

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Отдых на Бали: когда остров откроют для туристов
Когда Бали откроют для туристов / standard.co.uk

Отдыхать на острове Бали в Индонезии туристам могут разрешить в октябре 2020 года. Однако в случае, если тенденция к уменьшению случаев коронавируса будет сохраняться и в дальнейшем.

Сейчас эпидемиологическая ситуация COVID-19 на Бали улучшилась, информирует Nzherald.co.nz.

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Если кривая заражений коронавирусом будет спадать, министерство туризма рассмотрит возможность частичного восстановления туризма на Бали в октябре,
– говорится в сообщении.

К слову, в марте министр иностранных дел Индонезии установил ограничения на пересечение границы, в том числе острова.

Важность туризма для Бали

  • ВВП Бали уменьшился на 1,14% в годовом измерении за январь – март 2020 года;
  • количество путешественников в марте уменьшилось более чем на 60% по сравнению с февралем;
  • количество отдыхающих из Китая сократилось более чем на 97%;
  • на острове опасаются, что из-за пандемии коронавируса могут оказаться на грани краха;
  • примерно 80% людей на Бали прямо или косвенно зависят от туризма.

Коронавирус в Индонезии: основное

  • По состоянию на 20 мая в стране зафиксировали 18 тысяч 496 случаев заражения коронавирусом.
  • От недуга умерли 1 тысяча 242 человека.

Обратите внимание! Многие страны мира уже объявили, когда планируют открыть границы для иностранцев.

Які країни відкривають кордони і коли
Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Индонезия Путешествия Туристический бизнес
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