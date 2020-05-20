Отдых на Бали: когда остров откроют для туристов
Отдыхать на острове Бали в Индонезии туристам могут разрешить в октябре 2020 года. Однако в случае, если тенденция к уменьшению случаев коронавируса будет сохраняться и в дальнейшем.
Сейчас эпидемиологическая ситуация COVID-19 на Бали улучшилась, информирует Nzherald.co.nz.
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Если кривая заражений коронавирусом будет спадать, министерство туризма рассмотрит возможность частичного восстановления туризма на Бали в октябре,
– говорится в сообщении.
К слову, в марте министр иностранных дел Индонезии установил ограничения на пересечение границы, в том числе острова.
Важность туризма для Бали
- ВВП Бали уменьшился на 1,14% в годовом измерении за январь – март 2020 года;
- количество путешественников в марте уменьшилось более чем на 60% по сравнению с февралем;
- количество отдыхающих из Китая сократилось более чем на 97%;
- на острове опасаются, что из-за пандемии коронавируса могут оказаться на грани краха;
- примерно 80% людей на Бали прямо или косвенно зависят от туризма.
Коронавирус в Индонезии: основное
- По состоянию на 20 мая в стране зафиксировали 18 тысяч 496 случаев заражения коронавирусом.
- От недуга умерли 1 тысяча 242 человека.
Обратите внимание! Многие страны мира уже объявили, когда планируют открыть границы для иностранцев.
Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала