Відпочинок на Балі: коли острів відкриють для туристів
Відпочивати на острові Балі, що в Індонезії, туристам можуть дозволити у жовтні 2020 року. Однак у випадку, якщо тенденція до зменшення випадків коронавірусу зберігатиметься й надалі.
Наразі епідеміологічна ситуація COVID-19 на Балі покращилася, інформує Nzherald.co.nz.
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Якщо крива заражень коронавірусом буде спадати, міністерство туризму розгляне можливість часткового відновлення туризму на Балі у жовтні,
– йдеться у повідомленні.
До слова, у березні міністр закордонних справ Індонезії встановив обмеження на перетин кордону, зокрема й острова.
Важливість туризму для Балі
- ВВП Балі зменшився на 1,14% у річному вимірі за січень – березень 2020 року;
- кількість мандрівників у березні зменшилася на понад 60% у порівнянні з лютим;
- кількість відпочивальників з Китаю скоротилася на понад 97%;
- на острові побоюються, що через пандемію коронавірусу можуть опинитися на межі краху;
- приблизно 80% людей на Балі прямо чи опосередковано залежать від туризму.
Коронавірус в Індонезії: основне
- Станом на 20 травня у країні зафіксували 18 тисяч 496 випадків зараження коронавірусом.
- Від недуги померли 1 тисяча 242 людей.
Зверніть увагу! Багато країн світу вже оголосили, коли планують відкрити кордони для іноземців.
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу
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