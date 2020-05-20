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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Відпочинок на Балі: коли острів відкриють для туристів

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Відпочинок на Балі: коли острів відкриють для туристів
Коли Балі відкриють для туристів / standard.co.uk

Відпочивати на острові Балі, що в Індонезії, туристам можуть дозволити у жовтні 2020 року. Однак у випадку, якщо тенденція до зменшення випадків коронавірусу зберігатиметься й надалі.

Наразі епідеміологічна ситуація COVID-19 на Балі покращилася, інформує Nzherald.co.nz.

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Якщо крива заражень коронавірусом буде спадати, міністерство туризму розгляне можливість часткового відновлення туризму на Балі у жовтні,
– йдеться у повідомленні.

До слова, у березні міністр закордонних справ Індонезії встановив обмеження на перетин кордону, зокрема й острова. 

Важливість туризму для Балі

  • ВВП Балі зменшився на 1,14% у річному вимірі за січень – березень 2020 року;
  • кількість мандрівників у березні зменшилася на понад 60% у порівнянні з лютим;
  • кількість відпочивальників з Китаю скоротилася на понад 97%;
  • на острові побоюються, що через пандемію коронавірусу можуть опинитися на межі краху;
  • приблизно 80% людей на Балі прямо чи опосередковано залежать від туризму.

Коронавірус в Індонезії: основне

  • Станом на 20 травня у країні зафіксували 18 тисяч 496 випадків зараження коронавірусом.
  • Від недуги померли 1 тисяча 242 людей.

Зверніть увагу! Багато країн світу вже оголосили, коли планують відкрити кордони для іноземців.

Які країни відкривають кордони і коли
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі Індонезія Туристичний бізнес
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