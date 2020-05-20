Відпочинок на Балі: коли острів відкриють для туристів

Відпочивати на острові Балі, що в Індонезії, туристам можуть дозволити у жовтні 2020 року. Однак у випадку, якщо тенденція до зменшення випадків коронавірусу зберігатиметься й надалі.

Наразі епідеміологічна ситуація COVID-19 на Балі покращилася, інформує Nzherald.co.nz. Читайте також Куди поїхати, не перетинаючи кордон: дивовижні місця в Україні – захопливі фото Якщо крива заражень коронавірусом буде спадати, міністерство туризму розгляне можливість часткового відновлення туризму на Балі у жовтні,

– йдеться у повідомленні. До слова, у березні міністр закордонних справ Індонезії встановив обмеження на перетин кордону, зокрема й острова. Важливість туризму для Балі ВВП Балі зменшився на 1,14% у річному вимірі за січень – березень 2020 року;

зменшився на 1,14% у річному вимірі за січень – березень 2020 року; кількість мандрівників у березні зменшилася на понад 60% у порівнянні з лютим;

зменшилася на понад 60% у порівнянні з лютим; кількість відпочивальників з Китаю скоротилася на понад 97%;

скоротилася на понад 97%; на острові побоюються, що через пандемію коронавірусу можуть опинитися на межі краху ;

; приблизно 80% людей на Балі прямо чи опосередковано залежать від туризму. Коронавірус в Індонезії: основне Станом на 20 травня у країні зафіксували 18 тисяч 496 випадків зараження коронавірусом.

коронавірусом. Від недуги померли 1 тисяча 242 людей. Зверніть увагу! Багато країн світу вже оголосили, коли планують відкрити кордони для іноземців.

Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу