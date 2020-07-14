Грязный умывальник и поломанные стулья: Крым снова оконфузился курортным сезоном – фото
В аннексированном Крыму 3 июля стартовал курортный сезон. Туристы уже начали выкладывать в сеть кадры ужасных условий отдыха на полуострове.
Відповідні світлини з Криму оприлюднила блогерка "RoksolanaToday&Крым25%" у твіттері.
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На кадрах з кафе у селищі Миколаївка видно поламані стільчики, з яких майже злізла фарба, та брудний умивальник. Окрім цього, заклад закликає гостей мити руки та овочі, прикріпивши відповідну табличку над умивальником.
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Коронавірус у Криму: що відомо
- У Криму з початку пандемії коронавірусу офіційно зареєстровано 889 випадків зараження.
- Одужати вдалось 657 особам, від ускладнень, на жаль, померли 12 осіб.
- 3 липня на півострові почався курортний сезон. Однак попри спалах коронавірусу, окупанти скасували обсервацію для туристів.