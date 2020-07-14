В аннексированном Крыму 3 июля стартовал курортный сезон. Туристы уже начали выкладывать в сеть кадры ужасных условий отдыха на полуострове.

Відповідні світлини з Криму оприлюднила блогерка "RoksolanaToday&Крым25%" у твіттері.

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На кадрах з кафе у селищі Миколаївка видно поламані стільчики, з яких майже злізла фарба, та брудний умивальник. Окрім цього, заклад закликає гостей мити руки та овочі, прикріпивши відповідну табличку над умивальником.

Пос. Николаевка , рынок возле комплекса Скиф, кафе.

Уютненько

как раз для теперешнего туриста pic.twitter.com/5ght8XZnAg — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2020

У Севастополі пляжі та вулиці завалені сміттям, яке ніхто не прибирає.

Севастополь

пляж Ушаков Балка

памятник "какую страну просрали.Буквально" pic.twitter.com/5kxzOFH0AZ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2020

Севастополь

Аквамарин

жуть жуткая это обзор пляжей... pic.twitter.com/afyzFR2faI — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2020

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