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Отдых для души: 10 идей, как обустроить террасу в вашем доме

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Как обустроить террасу в вашем доме: 10 идей
Как обустроить террасу в вашем доме: 10 идей / Фото из открытых источников

Сезон весенних прогулок и пикников уже давно открыт, однако кто отменял отдых на свежем воздухе прямо в вашем доме? Несколько стильных идей и порция вдохновения превратят ваш балкон или террасу в самое любимое место на Земле.

В таких местах в условиях хорошей погоды и компании близких вы можете наслаждаться летним прохладным напитком, читать любимую книгу или работать над любимым делом.

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Террасой вам могут служить как небольшие территории "перед" и "за" домом, так и балконы и даже крыши. И не важно, вы проживаете в собственном доме или в квартире в многоэтажке. Поэтому предлагаем обратить внимание на несколько стильных примеров, которые превратят вашу зону отдыха в мастерскую настоящих ярких идей и релакса.

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Теги: LifeStyle Советы Декор и дом
Источник: 24 Канал
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