В субботу, 20 марта, в Майами ввели комендантский час из-за нарушения карантина и массового наплыва туристов. Под влиянием видео в сети люди творили странные вещи.

В известном курортном районе Саут-Бич собралось так много отдыхающих, что полицейские уже не могли обеспечивать порядок на улицах.

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Кроме того, в сети особую популярность приобрели видео с откровенно хулиганскими действиями. Они мотивировали людей совершать драки и убегать из заведений общественного питания, не заплатив за еду и напитки.

В конце концов правоохранители решили ввести комендантский час. Он стартовал 20 марта в 20:00 по местному времени.

За несколько минут до начала комендантского часа мужчина в костюме Джокера вылез на крышу и кричал "COVID-19 закончился, малыши". Кроме того, он бросал в толпу деньги.

После наступления 20:00 туристы не хотели расходиться по домам. Вспыхнули несколько стычек с полицией.

Отдыхающие чуть не разрушили Майами: смотрите видео

This was an hour ago. South Beach is calm now. Full video coming tomorrow. pic.twitter.com/GkEdBcUnlx — Joel Franco (@OfficialJoelF) March 21, 2021

Джокер развлекает толпу: смотрите видео