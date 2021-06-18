Водоросли лежат просто под солнцем, что вызывает неприятный запах. Посетители жалуются, что на пляже просто невозможно отдыхать.
Читайте также В Одессе после обильных дождей "зацвело" море: ужасающие фото
Люди показали фотографии, на которых видны огромные кучи морских растений на пляже.
Водоросли на пляже / Фото Kherson.net.ua
Что известно о курорте в Скадовске
Скадовск пользуется большой популярностью у украинцев. Там отдыхает очень много семей с детьми. Поэтому люди надеются, что вскоре мусор уберут.
Отдых в Украине: последние новости
- Недавно мэр Киева Виталий Кличко объявил о готовности всех 14 пляжей столицы к летнему сезону. В частности, "Пуща-Водица", "Вербное", "Водоворот", "Троещина", "Радуга", "Центральный" и другие.
- В курортный сезон Укрзализныця запустила 11 дополнительных поездов к морю.
- Кстати, отдых на украинском море в 2021 году может быть безопаснее, чем за рубежом. Журналисты подсчитали, в какую сумму обойдется такой отпуск.