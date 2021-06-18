Водоросли лежат просто под солнцем, что вызывает неприятный запах. Посетители жалуются, что на пляже просто невозможно отдыхать.

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Люди показали фотографии, на которых видны огромные кучи морских растений на пляже.



Водоросли на пляже / Фото Kherson.net.ua

Что известно о курорте в Скадовске

Скадовск пользуется большой популярностью у украинцев. Там отдыхает очень много семей с детьми. Поэтому люди надеются, что вскоре мусор уберут.

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