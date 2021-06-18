Водорості лежать просто під сонцем, що спричиняє неприємний запах. Відвідувачі жаліються, що на пляжі просто неможливо відпочивати.
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Люди показали світлини, на яких видно величезні купи морських рослин на пляжі.
Водорості на пляжі / Фото Kherson.net.ua
Що відомо про курорт у Скадовську
Скадовськ користується великою популярністю в українців. Там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Тому люди сподіваються, що незабаром сміття приберуть.
Відпочинок в Україні: останні новини
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко оголосив про готовність всіх 14 пляжів столиці до літнього сезону. Зокрема, "Пуща-Водиця", "Вербне", "Чорторий", "Троєщина", "Веселка", "Центральний" та інші.
- У курортний сезон Укрзалізниця запустила 11 додаткових потягів до моря.
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До речі, відпочинок на українському морі у 2021 році може бути безпечніший, ніж за кордоном. Журналісти підрахували, в яку суму обійдеться така відпустка.