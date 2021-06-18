Водорості лежать просто під сонцем, що спричиняє неприємний запах. Відвідувачі жаліються, що на пляжі просто неможливо відпочивати.

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Люди показали світлини, на яких видно величезні купи морських рослин на пляжі.



Водорості на пляжі / Фото Kherson.net.ua

Що відомо про курорт у Скадовську

Скадовськ користується великою популярністю в українців. Там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Тому люди сподіваються, що незабаром сміття приберуть.

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