Когда россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Александр не мог стоять в стороне. Он чувствовал, что должен присоединиться к обороне своей страны.

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Сыновья "Мажора" тоже на войне

С 24 февраля мужчина несколько раз приходил в центр комплектования, чтобы записаться в добровольцы. Однако всякий раз он слышал отказ. Мужчину не хотели брать в армию, ведь дома у него – 6 детей и 3 внука. Кроме того, в то время уже 3 сына Александра проходили военную службу по контракту и были отправлены в зону боевых действий. Сейчас они защищают нашу страну на юге.

Однако мужчина был настойчив. Он убедил военкомат взять его на службу. Александра направили в 121 отдельную бригаду территориальной обороны водителем.

Тогда было не то время, чтобы долго думать. Враг напал на нашу страну, кто как не мы должны ее защищать? Я не мог быть дома, когда мои дети на войне. Дома остались три дочери, жена и три внука. Я счастлив, что у меня большая семья, горжусь своими детьми, что они у меня патриоты,

– подчеркнул Александр.

Мужчина уверен – победа будет за Украиной. Ведь он вместе с сыновьями делает все, чтобы ее приблизить.

Обратите внимание! Благодаря отважным украинским воинам количество российских оккупантов на нашей земле постоянно уменьшается. По состоянию на 4 сентября ВСУ ликвидировали уже 49,5 тысячи путинских солдат, только вчера на "концерт кобзона" отправились 450 оккупантов.

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