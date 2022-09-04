Коли росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну Олександр не міг стояти осторонь. Він відчував, що мусить долучитися до оборони своєї країни.

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Сини "Мажора" теж на війні

З 24 лютого чоловік кілька разів приходив до центру комплектування, щоб записатися в добровольці. Однак кожного разу він чув відмову. Чоловіка не хотіли брати до війська, адже вдома у нього – 6 дітей і 3 внуків. Крім того, у той час вже 3 синів Олександра проходили військову службу за контрактом та були відряджені у зону бойових дій. Зараз вони захищають нашу країну на півдні.

Однак чоловік був наполегливий. Він таки переконав військкомат взяти його на службу. То ж Олександра скерували у 121 окрему бригаду територіальної оборони на посаду водія.

Тоді був не той час, щоб довго думати. Ворог напав на нашу країну, хто ж як не ми повинні її захищати? Я не міг бути вдома, коли мої діти на війні. Вдома залишилися три доньки, дружина та три онуки. Я щасливий, що маю велику сім'ю, пишаюся своїми дітьми та гордий від того що вони у мене патріоти,

– наголосив Олександр.

Чоловік впевнений – перемога буде за Україною. Адже він разом з синами робить все, щоб її наблизити.

Зверніть увагу! Завдяки відважним українським воїнам кількість російських окупантів на нашій землі постійно меншає. Станом на 4 вересня ЗСУ ліквідували вже 49,5 тисячі путінських солдатів, лише вчора на "концерт кобзона" відправилися 450 окупантів.

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