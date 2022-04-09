В Государственной пограничной службе сообщили о попытке незаконного пересечения двумя украинцами границы на элитных автомобилях.

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Отец с дочкой хотели вывезти заграницу элитные иномарки

Двое граждан Украины – отец с дочерью – направлялись заграницу на Mercedes и Ferrari 2019 и 2017 годов выпуска,

– сообщили пограничники.

В ГПСУ установили, что подписи владельцев авто в поручениях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины.

Водителей вместе с иномарками передали в Национальную полицию.

Машины, которые пытались вывезти украинцы / Фото ГПСУ

Обратите внимание – пограничники подняли флаг в самой северной точке Украины: смотрите видео