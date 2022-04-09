У Державній прикордонній службі повідомили про спробу незаконного перетину двома українцями кордону на елітних автомобілях.

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Батько з донькою хотіли вивезти закордон елітні іномарки

Двоє громадян України – батько з донькою – прямували закордон на Mercedes та Ferrari 2019 та 2017 років випуску,

– повідомили прикордонники.

У ДПСУ встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів з перебували поза межами України.

Водіїв разом з іномарками передали до Національної поліції.



Автівки, які намагалися вивезти українці / Фото ДПСУ

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