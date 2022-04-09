Затриманим виявився молдавський тіктокер. У його телефоні правоохоронці виявили кадри, на яких чоловік позує у генеральській формі Росії.

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Чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення

Також у гаджеті затриманого було безліч фактів, які свідчать про всіляку підтримку окупантів. Але це ще не все, що вдалося виявити прикордонникам. Так, 49-річний молдаванин регулярно публікує в мережі відео, на яких відбувається наруга над державними символами України.



Затриманий чоловік усіляко підтримував росіян / Фото ДПСУ

Горе-"генерала" уже передали співробітникам Національної поліції. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі за наругу над державними символами України.

Тим часом розвідки попередили про одну з найвизначніших битв війни – дивіться відео: