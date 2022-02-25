В Северодонецке ветераны АТО и добровольцы мобилизуют силы для выезда в Счастье. За этот населенный пункт идут мощные бои с начала вторжения российских захватчиков 24 февраля.

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В сети обнародовали фото, как отец собирается уезжать на передовую для того, чтобы уничтожать оккупантов. В это время малолетний сын помогает ему набивать патроны в магазин автомата.

До слёз!

– подписал фотографию Антон Геращенко.

Сын помогает набивать патроны в магазин автомата / Фото из фейсбука Антона Геращенко