У Северодонецьку ветерани АТО та добровольці мобілізують сили для виїзду в Щастя. За цей населений пункт йдуть потужні бої від початку вторгнення російських загарбників 24 лютого.
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У мережі оприлюднили фото, як батько збирається виїжджати на передову для того, щоб знищувати окупантів. У цей час малолітній син допомагає йому набивати набої в магазин автомата.
До сліз!
– підписав світлину Антон Геращенко.
Син допомагає набивати набої в магазин автомата / Фото з фейсбуку Антона Геращенка