В Госпогранслужбе показали встречу пограничника с позывным "Малый" с отцом в Бахмуте – самой горячей точке на линии фронта. Эта встреча длилась недолго, но щемящие кадры облетели сеть.

Обратите внимание На место вагнеровцев придут кадыровцы: Пригожин решил окончательно покинуть Бахмут

Щемящая встреча воинов – отца и сына

Пограничник "Малый" уже 3 года защищает наше государство. В прошлом году он участвовал в боях в Луганской области. Потом был в ротации и в отпуске. Теперь снова дает отпор врагу в районе Бахмута.

Отец воина также сражается в районе города Бахмут в составе одной из бригад Вооруженных Сил. Отец и сын встретились в одной из самых горячих точек фронта. Встреча продолжалась несколько минут – после теплых объятий они несколько минут поговорили и вернулись на свои позиции.

Не виделись около 7 месяцев. Жаль, что не надолго,

– говорит со слезами радости пограничник.

Встреча отца и сына в Бахмуте: смотрите видео

Какая ситуация в Бахмуте

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, поэтому в городе продолжаются тяжелые бои. Несмотря на то, что у самих россиян происходит что-то странное. Руководитель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин на фоне собственных жалоб на "снарядный голод" заявил, что его наемники, являвшиеся основной силой захватчиков в городе, 10 мая покинут свои позиции. На его место придут наемники руководителя оккупационной администрации Ичкерии Рамзана Кадырова – "Ахмат".

Стоит отметить, что на смену Пригожину Кадыров согласился сам. Руководитель "Вагнера" уже написал заявление по имени Шойгу об отводе своих наемников.