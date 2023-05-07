В Госпогранслужбе показали встречу пограничника с позывным "Малый" с отцом в Бахмуте – самой горячей точке на линии фронта. Эта встреча длилась недолго, но щемящие кадры облетели сеть.
Обратите внимание На место вагнеровцев придут кадыровцы: Пригожин решил окончательно покинуть Бахмут
Щемящая встреча воинов – отца и сына
Пограничник "Малый" уже 3 года защищает наше государство. В прошлом году он участвовал в боях в Луганской области. Потом был в ротации и в отпуске. Теперь снова дает отпор врагу в районе Бахмута.
Отец воина также сражается в районе города Бахмут в составе одной из бригад Вооруженных Сил. Отец и сын встретились в одной из самых горячих точек фронта. Встреча продолжалась несколько минут – после теплых объятий они несколько минут поговорили и вернулись на свои позиции.
Не виделись около 7 месяцев. Жаль, что не надолго,
– говорит со слезами радости пограничник.
Встреча отца и сына в Бахмуте: смотрите видео
Какая ситуация в Бахмуте
Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, поэтому в городе продолжаются тяжелые бои. Несмотря на то, что у самих россиян происходит что-то странное. Руководитель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин на фоне собственных жалоб на "снарядный голод" заявил, что его наемники, являвшиеся основной силой захватчиков в городе, 10 мая покинут свои позиции. На его место придут наемники руководителя оккупационной администрации Ичкерии Рамзана Кадырова – "Ахмат".
Стоит отметить, что на смену Пригожину Кадыров согласился сам. Руководитель "Вагнера" уже написал заявление по имени Шойгу об отводе своих наемников.