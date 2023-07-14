Издевался над ребенком годами: на Тернопольщине мужчину будут судить за развращение дочери

14 июля 2023, 22:09
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Источник:

Тернопольская областная прокуратура

В Тернопольской области мужчина годами развращал дочь. Мама ребенка умерла, поэтому она даже не имела к кому обратиться.

Правоохранители уже завершили расследование. Дело было направлено на рассмотрение суда.

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Муж развращал дочь

Прокуроры Теребовлянской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в "совершении близким родственником развратных действий в отношении малолетнего лица".

По данным следствия, мужчина в период с 2018 по апрель 2023 года развращал собственную дочь. Ребенку, у которого мать давно умерла, некому было довериться.

В конце концов, она решилась рассказать о действиях отца педагогам образовательного учреждения, в котором училась. Они и сообщили правоохранителям о преступлении. Следователи полиции уже завершили проводить расследование.

Обратите внимание! Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Другие подобные случаи в Украине: коротко

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Автор: Ольга Котів