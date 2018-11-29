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      "Отец светодиодов": как украинец Ник Голоняк совершил революцию в освещении

      НАШИ.Первые 49 Читати новину українською

      Крошечные светодиодные лампы вызвали революцию в освещении и практически вытеснили лампы накаливания из нашей жизни. И мало кто знает, что лампочки LED изобрел ученый с украинскими корнями Ник Голоняк.

      Может показаться, что LED-технология совсем недавно вышла из научных лабораторий, и на самом деле ей уже больше 50-ти лет.

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      Сын украинских эмигрантов из Закарпатья Ник Голоняк в юности не слишком интересовался наукой. Зачем учиться, если можно зарабатывать деньги: он решил работать на железной дороге.

      Однажды рабочая смена затянулась аж на 30 часов, поэтому парень решил, что таки лучше инвестировать все свои сбережения в учебу.

      Нік Голоняк
      Ник Голоняк

      Ник получил образование в Иллинойском университете, после этого его приняли в исследовательскую лабораторию General Electric. Основателем этой компании был Томас Эдисон, который изобрел накаливающую лампу. Голоняку понадобилось совсем немного времени, чтобы представить человечеству новый источник света.

      Нік Голоняк
      Ник и его коллеги из лаборатории General Electric

      К тому времени его сотрудникам уже удалось разработать лазер, который излучал невидимый инфракрасный свет. Но Нику этого было мало. Пять лет он искал правильный сплав нескольких полупроводников.

      В октябре 1962 года ему наконец это удалось: через электрический ток, который пропустили сквозь сплав, в темной лаборатории вспыхнул красный луч. Это был первый в мире светодиод.

      Уже тогда ученые поняли, что такие лампочки будут служить в десятки раз дольше, чем обычные, а также тратить значительно меньше энергии.

      Нік Голоянк
      Первый в мире светодиод был красного цвета

      Руководство General Electric сразу запустило массовое производство лампочек LED. Стоимость сплава в светодиодах была немалой, поэтому и сама лампа стоила 260 долларов.

      Первыми изобретение оценили в электронной корпорации IBM и в 1964 году применили новинку в компьютерных платах. Начиная с 1970-х годов лампочки LED начали использовать в цифровых часах, а в конце 1980-х и в светофорах и автомобильных фарах.

      "Отец светодиодов" радовался стремительному распространению своего изобретения, и единственное, что его огорчало – лампы Эдисона и далее имели спрос.

      О том, как LED-лампы смогли обрести мировую популярность, смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости США История наука НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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