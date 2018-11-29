14:20
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Програми НАШІ.Перші
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Батько світлодіодів": як українець Нік Голоняк здійснив революцію в освітленні

      НАШІ.Перші 99 Читать новость на русском

      Крихітні світлодіодні лампи спричинили революцію в освітленні й практично витіснили лампи розжарювання з нашого життя. Та мало хто знає, що лампочки LED винайшов науковець з українським корінням Нік Голоняк.

      Може здатися, що LED-технологія зовсім недавно вийшла з наукових лабораторій, та насправді їй вже більше 50-ти років.

      Читайте також: Ненавиділи, бо геній: жахливі випробування українця, який вступив до Гарварда в 11 років

      Син українських емігрантів із Закарпаття Нік Голоняк у юності не надто цікавився наукою. Навіщо вчитись, якщо одразу можна заробляти гроші: він вирішив працювати на залізниці.

      Одного разу робоча зміна затягнулася аж на 30 годин, тож хлопець вирішив, що таки краще інвестувати всі свої заощадження в навчання.

      Нік Голоняк
      Нік Голоняк

      Нік здобув освіту в Іллінойському університеті, після цього його прийняли у дослідницьку лабораторію General Electric. Засновником цієї компанії був Томас Едісон, який винайшов розжарювальну лампу. Голоняку знадобилося зовсім небагато часу, щоб представити людству нове джерело світла.

      Нік Голоняк
      Нік та його колеги з лабораторії General Electric

      На той час його співробітникам вже вдалося розробити лазер, який випромінював невидиме інфрачервоне світло. Та Ніку цього було мало. П'ять років він шукав правильний сплав кількох напівпровідників.

      У жовтні 1962 року йому нарешті це вдалось: через електричний струм, який пропустили крізь сплав, у темній лабораторії спалахнув червоний промінь. Це був перший у світі світлодіод.

      Вже тоді науковці зрозуміли, що такі лампочки служитимуть в десятки разів довше, ніж звичайні, а також витрачатимуть значно менше енергії.

      Нік Голоянк
      Перший у світі світлодіод був червоного кольору

      Керівництво General Electric одразу запустило масове виробництво лампочок LED. Вартість сплаву у світлодіодах була чималою, тому й сама лампа коштувала 260 доларів.

      Першими винахід оцінили в електронній корпорації IBM й у 1964 році застосували новинку в комп’ютерних платах. Починаючи з 1970-х років лампочки LED почали використовувати у цифрових годинниках, а наприкінці 1980-х й у світлофорах та автомобільних фарах.

      "Батько світлодіодів" радів стрімкому поширенню свого винаходу, та єдине, що його засмучувало – лампи Едісона й далі мали попит. 

      Про те, як LED-лампи змогли набути світової популярності – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України НАШІ.Перші Новини США наука Історія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 622
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67010
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1280
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 3347
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 8129
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук