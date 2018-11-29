"Батько світлодіодів": як українець Нік Голоняк здійснив революцію в освітленні

Крихітні світлодіодні лампи спричинили революцію в освітленні й практично витіснили лампи розжарювання з нашого життя. Та мало хто знає, що лампочки LED винайшов науковець з українським корінням Нік Голоняк.

Може здатися, що LED-технологія зовсім недавно вийшла з наукових лабораторій, та насправді їй вже більше 50-ти років.

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Син українських емігрантів із Закарпаття Нік Голоняк у юності не надто цікавився наукою. Навіщо вчитись, якщо одразу можна заробляти гроші: він вирішив працювати на залізниці.

Одного разу робоча зміна затягнулася аж на 30 годин, тож хлопець вирішив, що таки краще інвестувати всі свої заощадження в навчання.



Нік Голоняк



Нік здобув освіту в Іллінойському університеті, після цього його прийняли у дослідницьку лабораторію General Electric. Засновником цієї компанії був Томас Едісон, який винайшов розжарювальну лампу. Голоняку знадобилося зовсім небагато часу, щоб представити людству нове джерело світла.



Нік та його колеги з лабораторії General Electric

На той час його співробітникам вже вдалося розробити лазер, який випромінював невидиме інфрачервоне світло. Та Ніку цього було мало. П'ять років він шукав правильний сплав кількох напівпровідників.

У жовтні 1962 року йому нарешті це вдалось: через електричний струм, який пропустили крізь сплав, у темній лабораторії спалахнув червоний промінь. Це був перший у світі світлодіод.

Вже тоді науковці зрозуміли, що такі лампочки служитимуть в десятки разів довше, ніж звичайні, а також витрачатимуть значно менше енергії.



Перший у світі світлодіод був червоного кольору

Керівництво General Electric одразу запустило масове виробництво лампочок LED. Вартість сплаву у світлодіодах була чималою, тому й сама лампа коштувала 260 доларів.

Першими винахід оцінили в електронній корпорації IBM й у 1964 році застосували новинку в комп’ютерних платах. Починаючи з 1970-х років лампочки LED почали використовувати у цифрових годинниках, а наприкінці 1980-х й у світлофорах та автомобільних фарах.

"Батько світлодіодів" радів стрімкому поширенню свого винаходу, та єдине, що його засмучувало – лампи Едісона й далі мали попит.

Про те, як LED-лампи змогли набути світової популярності – дивіться у програмі.