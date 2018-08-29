Отец военнопленного объяснил, почему акции поддержки украинских пленников малочисленные

Валерий Пантюшенко – отец военнослужащего отдельного танкового батальона Богдана Пантюшенко, который находится в плену боевиков 4-й год, рассказал, почему акции поддержки украинских пленных малочисленные.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного

Во-первых, людям уже просто надоело говорить. Во-вторых, многих военнопленных уже вернули. Понятно, что не большинство, потому что много пропавших без вести, а за "сепарской" решеткой сидит еще примерно 140 воинов. В-третьих, родственники не всех военнопленных ведут активную борьбу,

– прокомментировал Пантюшенко.

По его словам, акции поддержки украинских пленников малолюдные еще и потому, что общество инертно и разделено на три части.

"Одни воюют за Украину или материально, морально или духовно поддерживают тех, кто воюет. Другие равнодушны: гуляют, веселятся, пьют пиво. И есть еще третья часть: те, что ждут прихода Путина. Это видно и в Белой Церкви. Соседка моя глаголет: "Да мы все едины..." "И что, – говорю, – пусть Путин придет?" – "Да он и так придеот – порядок навидет..." – сказал отец пленного.

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Валерия Пантюшенко можно увидеть почти на каждой акции касательно украинских пленников в течение этих 4 лет, пока идет война. Отец пленного также рассказал, что ему помогает не сдаваться и бороться за освобождение своего сына.

"Я глибоко верующий. Если бы был атеистом, тяжелее пережил бы смерть дочери и плен сына. В марте 2016-го умерла дочь и оставила мне двух внуков. Видимо, мне Господь помогает. А почему борюсь? Не сидеть же сложа руки! Разве мои действия – это большая борьба? Но капля по капле камень точит..." – поделился Пантюшенко.