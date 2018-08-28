Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного

Его сын Богдан Пантюшенко – военнослужащий отдельного танкового батальона ВСУ – попал в когти боевиков во время адской блокады Путиловского моста и боев за ГАП в 2015-м.

С тех пор Валерий Пантюшенко не пропускает ни одной акции поддержки украинских пленников, постоянно мониторит ситуацию и не боится громко сказать, кто на самом деле виноват в 4-летней неволе сына...

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В интервью для сайта 24 канала мужчина рассказал, как сын попал в плен, что пишет в письмах из застенков, какие там условия содержания на самом деле, почему обещание Порошенко освободить сына весной 2018-го не выполнено, и при каких условиях возможен следующий обмен.



Как ваш сын оказался на войне?



Богдан не выбирал военную карьеру. В армии получил звание старшего солдата в танковых войсках. Далее работал программистом. Незадолго до войны женился. Далее началось АТО...



Богдан Пантюшенко в армии получил звание старшего солдата



И вот в начале сентября 2014-го сыну пришла повестка. В военкомате сказали, что танкистов уже не надо. Однако на третий раз его записали. Через полтора суток Богдан появился в военкомате – с вещами и в камуфляже.



Далее куда попал?



В военную часть города Гончаровск в состав отдельного танкового батальона. Несколько месяцев готовился и поехал на фронт. Незадолго имел боевое крещение – попал под "Град" и был легко ранен.



А 18 января бронегруппы из четырех танков бросили на блокирование Путиловского моста. Тогда шли бои за Донецкий аэропорт... Через этот мост сепаратисты завозили боеприпасы и подкрепление...

Бросили?



По моему мнению, это было или неудачное командование, или вредительство. Они имели достаточно бессмысленное задание: прийти, захватить мост и удерживать его до прихода саперов.



Дело в том, что их послали на задание без разведки и без артиллерийской поддержки. Правда, были на подкреплении десантники, однако дальше поселка Спартак не поехали за танками, когда завязался бой.

А бронегруппа прошла через Спартак и дошла до Путиловского моста. Танки окружили мост и увидели, что под ним большой склад боеприпасов и несколько вражеских танков. Наши расстреляли этот состав, сорвали мост и ликвидировали боевиков.



Но так, как они шли без разведки, то не знали, как выходить. Они не имели ни нормальных карт, ни ориентиров, ни сопровождения по рации... Надеялись, что пехота идет за ними, а оказалось, что у моста ее просто нет. Бойцы пошли тем путем, которым и наступали. И попали в засаду....



Один танк только вернулся. Из трех других экипажей кто вылез пешком, кто на броне уцелевшего танка... А весь экипаж моего сына попал в плен. Танк дважды подбили, и он рухнул в канаву. Тяжело ранен был водитель и оператор-наводчик.



Их захватили боевики. Киевлянин Сергей Кушнир псевдо "Троещина" и водитель танка Дмитрий Костецкий попали к сепаратистам, а мой сын Богдан Пантюшенко и оператор-наводчик – к казачкам. Сергея и Дмитрия сепаратисты очень быстро обменяли. Водителя отпустили без обмена через неделю – Захарченко на пресс-конференции "отдал". А с другого издевались, ломали пальцы, били и через четыре месяца отпустили.

А что дальше было с вашим сыном?



Те, кто попали к казачкам, считались пропавшими без вести. Хотя Богдану сразу дали мобилку, чтобы позвонил жене и сказал, что в плену.



Богдан Пантюшенко женился на Виктории незадолго до войны



Далее связь пропала?



Да. Мы с этим номером обращались и в полицию, и в Минобороны, и в СБУ. Не помогло. Потом знакомые нашли статью "Спасибо деду за пабеду" в какой-то "сепарской" интернет-газете, где было конкретно указано, где база боевиков и кто из украинских бойцов там находится. Она тоже никакой пользы не принесла. А дальше начался оживленный обмен пленными.



В конце апреля Захарченко напал на базу казачков и разогнал их, забрав себе пленных. Дали Богдану возможность позвонить домой. Семья обрадовалась, что могут скоро обменять. Потому что других ребят вернули довольно быстро. Если бы... Оказывается, что на этом обмены закончились, ведь монополию передали куму Путина Медведчуку.

Кому все-таки к тому удавалось конкретно вытаскивать пленников?



Как мне известно, различным волонтерским группам.



Знаю, что вам впоследствии удалось наладить связь с сыном... Как именно? И что он рассказывал о плене?



Связь была. Пленные украинские военные находились в помещении бывшего СБУ Донецка. Их заставляли тяжело работать где угодно. Они налаживали "свои" связи с людьми из Донецка, и те давали им возможность позвонить. Дошло до того, что наши волонтеры ребятам купили и привезли телефон. Правда, потом "сепары" его забрали в качестве наказания...

За что наказывали?



За то, что отказывались идти на работу. Били "зачинщиков", забирали все вещи, продукты из камеры и телефоны.



А 22 июня 2016-го, то есть 2 года назад, связь оборвалась. Оказалось, что их перевели в Макеевскую колонию. И завели уголовные дела. Обвиняют в терроризме и пособничестве терроризму. Офицерам и артиллеристам грозит от 20 лет до пожизненного заключения, а за пособничество – 10-20. Сыну тоже "светит" до 20-ти.

Что говорилось далее относительно вероятного обмена в Украине?



Помню, Медведчук встретился с Путиным во время богослужения в РФ и робко попросил своего кума повлиять на лидеров "псевдореспублик". То есть в начале декабря 2017 года мы все еще надеялись на скорейшее освобождение.



Мой Богдан был вторым в списках на обмен. Думали, что он выйдет на свободу. Но накануне большого обмена Порошенко вызвал к себе родственников военных, которых, как оказалось, выбросили из списка. Речь шла о пяти мужчинах: Пантюшенко, спецназовцев Глондаря и Коринькова, а также двух добровольцев Твердова и Полякова.



Вас собрали отдельно?



Да. Президент пообещал, что к весне 2018-го наши родные уже будут дома. И все. Состоялся большой обмен в декабре 2017 года. Ребята, которые вернулись, сказали, что других перевели из Макеевской колонии в Донецкое СИЗО.

Когда было последнее известие от сына?



За 2018-й волонтер привезла одно письмо. И все на этом.



Что сын написал?



Что находится в Донецком СИЗО и держится. Что набрался терпения и будет ждать.



Освобожденные военные говорили, что Богдан выполнял функции то ли замполита, то ли священника. Мол, вселял надежду. Мы отсылали ему с волонтерами религиозную литературу, а он ее зачитывал ребятам и трактовал Священное Писание.



Говорил, что надо терпеть, и Господь так не отдаст, поэтому не стоит отчаиваться. Другие военные, которые остались в плену, были в худшем морально-психологическом состоянии. А Богдан, говорят, – в лучшем. Как сейчас, не знаю...

Богдан был стойким с детства?



Ага. Как вот говорят, сломается, но не согнется. Послушным ребенком не был. Всегда отстаивал свое мнение и убеждения.



Почему его не освободили во время большого обмена в 2017-м?



Я не знаю, как оно на самом деле. Но думаю, что обменом занимаются не те люди...

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Когда объявил голодовку Сенцов и поднялась волна в инфопространстве относительно политзаключенных, почему начали активно говорить и о военнопленных?



Во-первых, людям уже просто надоело говорить. Во-вторых, многих военнопленных уже вернули. Понятно, что не большинство, потому что куча пропавших без вести, а за "сепарской" решеткой сидит примерно еще 140 солдат. В-третьих, родственники не всех военнопленных ведут активную борьбу.



А еще ни для кого не секрет, что наше общество инертно. Оно разделено на три части: одни воюют за Украину или материально, морально или духовно поддерживают тех, кто воюет. Другие равнодушны: гуляют, веселятся, пьют пиво. И есть еще третья часть: те, что ждут прихода Путина. Это видно и в Белой Церкви. Соседка моя глаголет: "Да мы все едины..." "И что, – говорю, – пусть Путин придет?" – "Да он и так придет – порядок наведет..."



Поэтому неудивительно, что акции поддержки украинских пленных малочисленные.

Валерий Николаевич, Вас можно увидеть на каждой акции в отношении украинских пленников. Ваша риторика острая и честная. Что помогает четыре года не сдаваться и бороться за освобождение своего сына?



Во-первых, я глубоко верующий. Если бы был атеистом, тяжелее пережил бы смерть дочери и плен сына. В марте 2016-го умерла дочь и оставила мне двух внуков. Видимо, мне Господь помогает.



Племянники Богдана потеряли мать в 2016-м и теперь на попечении дедушки



А почему борюсь? Не сидеть же сложа же руки! Разве мои действия – это большая борьба? Но капля по капле камень долбит...



При каком условии таки возможно освобождение?



Я надеюсь на чудо. Одно из чудес – прекращение войны. Или к власти в России придет совершенно другой человек, который скажем, покажет свою лояльность ко всему миру и к Украине тоже.

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Еще есть куча вариантов! Например, Путин изменит свою политику: Господь вразумит, и тот станет или миротворцем, или им притворится. Или даже в один миг умрет!..



Наконец, священники говорят, что все беды и невзгоды из-за нашей духовной немощи. Не может быть так, чтобы всегда было плохо. Что-то, но будет хорошего.