В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного

Украинские спецназовцы Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в когти боевиков 16 февраля 2015-го при выполнении боевого задания – оказались в аду Дебальцевского котла. Сначала пресловутая "яма", далее жуткий подвал бывшего СБУ в Донецке, несколько тюрем, а ныне изолятор строгого содержания – таков путь неволи украинцев.

Их жены Екатерина Глондар и Юлия Коринькова последний раз слышали голоса своих родных в 2016-м. Но написанные их рукой письма иногда приходят. Поэтому женщины уверены: любимые живы.



Военные попали в плен во время выполнения боевого задания

Четвертый год волевые жены борются всеми возможными методами, чтобы приблизить желанное возвращение домой. У Юлии до сих пор продолжается медовый месяц, меньший ребенок Екатерины никогда не видел своего отца, а старшая все прячет письма от него под подушкой...



Дети надеются наконец увидеть своего отца дома

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О состоянии пленников, их условиях содержания, реакции украинского и мирового сообщества и болезненных и в то же время сладких историях любви, в которое вмешалась война, женщины рассказали в эксклюзивном интервью 24 каналу в полночь под Администрацией Порошенко во время круглосуточного мирного пикета.

Как вы познакомились со своими мужьями?

Екатерина Глондар: В 2007 году на Ивана Купалу, когда прыгали через костер. Уже через 2 года поженились. Выходит, что нашему браку 9 лет. В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна.



Меньшая доченька Глондарей ни разу не видела своего отца

Утром поняла и должна ему сообщить. Но Сергей не позвонил, поэтому подумала, что что-то здесь не то... Сейчас старшему ребенку 5 лет, а меньшей – 2. Она знает отца только по фото.

Юлия Коринькова: Мы с мужем познакомились в 2012-м. Тогда он уже был кадровым военным ВСУ. Мы были соседями и познакомились в магазине.

Поженились 10 января 2015-го, а 16 февраля он попал в плен. У нас до сих пор продолжается медовый месяц...



Спустя почти месяц после бракосочетания военный попал в плен

Как в последний раз виделись?

Юлия Коринькова: Последний раз видели своих мужей 4 февраля 2015-го. Тогда у них закончилась месячная ротация. Поехали на фронт – и через 12 дней попали в плен.

Как мужчины отзывались о войне во время ротации?

Екатерина Глондар: Держали все в себе.

Юлия Коринькова: Меня муж берег: ни слова не говорил. Мол, работа есть работа, а дом – есть дом. Но по нему было видно, что встревожен.

Расскажите подробнее, как именно они попали в плен?

Юлия Коринькова: Они выполняли боевое задание и попали в Дебальцевский котел. Снаряд залетел внутрь танка. Из их группы двое погибли, двое очень тяжелых и пятеро – попали в плен. Ребята были контужены, имели осколочные ранения, нуждались в медицинской помощи, но им ее, конечно же, никто из "ополченцев" не предоставил. Моему мужу разорвало барабанную перепонку. Не знаю, будет ли он теперь слышать.



Военнопленный Александр Кориньков

Кого уже удалось из них уволить?

Екатерина Глондар: Так. Двух вытащили через 50 дней, одного – в августе 2015-го. Двое до сих пор в плену – это наши мужчины.

Как вы об этом узнали?

Юлия Коринькова: В 17:27 того же дня мне позвонили с незнакомого номера. Говорил мой муж. Сказал, чтобы не нервничала, он жив, но попал в плен.

Екатерина Глондар: А я узнала от его сестры в 9 часов вечера. Его матери позвонили "казаки войска донского" и дали Сергею трубку. Он сказал: "Мама, это я. Я жив..."

Где их сначала удерживали?

Екатерина Глондар: На "яме" – в селе Перевальское. Далее перевели в подвал бывшего СБУ в Донецкой области. После этого еще несколько тюрем, а затем этапировали в Макеевскую колонию № 97. С 12 января 2018-го и по сей день они в Донецком СИЗО. Только Бог знает, что наши любимые перенесли.



Военнопленный Сергей Глондар

Вам известно, какие условия в Донецком СИЗО?

Екатерина Глондар: Условия ужасные. Мы об этом знаем от одного из освобожденных ребят, который пробыл в том изоляторе несколько недель.

Юлия Коринькова: Клопы. Тараканы. Протекает труба. Представьте, 12 января, зима: окно – наполовину стекло, наполовину клеенка... И то ребята ее открывали на ночь, чтобы не заболеть туберкулезом. Холод. Сырость. Издевательство.

Вам известно в каком состоянии сейчас ваши мужья?

Юлия Коринькова: Точно – нет. Но понятно, что все пленные ребята прошли пытки, психологическое и моральное давление, издевательства. Камеры-одиночки, ужасные условия содержания, неоказание медицинской помощи, никаких прав, ничего...

Просто удивляет, когда в 21 веке возникают такие ситуации, и никто не может оказать никакой помощи: ни правовой, ни гуманитарной.



Родные украинских военных, находящихся в плену боевиков псевдореспублик

А Представительство Красного Креста?

Юлия Коринькова: Они действуют в основном только на бумаге.

Как держали связь с родными?

Юлия Коринькова: Он исчез на несколько месяцев. Мы сходили с ума!.. А дальше были короткие звонки раз в месяц. Они звонили по очереди. Звонок длился или сорок секунд или минуту, если повезет – до трех минут, но это было совсем редко. А мы между собой созванивались и сообщали, что мужья живы.

Екатерина Глондар: Они говорили обычные фразы: "Как дела? Что нового дома?" Все...

Когда последний раз контактировали?

Екатерина Глондар: Мой муж звонил в последний раз 21 июня, а Саша – 18 июня 2016-го. После того мы ни разу не слышали голоса своих мужей. Но они точно живые, потому что письма приходят написанные их рукой.

Последние письма получили через Международный Красный крест 16 февраля 2018-го. И второй через волонтеров 18 июля. Не о чем вспоминать. У них отчаяние. Спрашивал, как дети и есть ли какие-то изменения.

В какие госструктуры, организации и представительства вы обращались?

Юлия Коринькова: Сейчас даже перечислить сложно, много было обращений! Сначала в воинскую часть, СБУ, а дальше по схеме... Психологическое состояние было на грани.



Юлия Коринькова на акции под Верховной Радой

В голове полная бессмыслица, но ты должен себя сгребать в кучу и что-то делать, чтобы забрать своего мужа из плена.

Сначала даже ответов на обращения не получали. Писали и президентам европейских стран, и даже Папе Римскому.

Кто вас поддерживает?

Юлия Коринькова: Воинская часть после смены руководства в 2017-м и волонтеры. В любой ситуации, чему мы очень благодарны.

Сколько имели встреч с Порошенко?

Екатерина Глондар: Четыре.

Что вам говорил Президент?

Екатерина Глондар: Пообещал освободить только на последней встрече. А до этого говорил, что все ключи в Кремле.

Юлия Коринькова: Мы уже устали слушать про ключи и про Кремль. Извините, но мы живем в Украине, поэтому за украинцев должен отвечать глава государства! За граждан, которые отважно защищали и отстаивали суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей Родины и ценой собственной жизни и здоровья с достоинством выполнили свой долг, но теперь они никому не нужны.



Акция за освобождение военнопленных на Майдане Незалежности

По моему мнению, в противном случае они бы столько времени там не сидели. Власть приложила бы максимум усилий, чтобы их освободить. Ребята теряют остатки своего здоровья.

Мало того, что они не попали в первый этап обмена, Кориньков, Глондар и Пантюшенко остались втроем в колонии строгого режима. Наших, с которыми они сидели, обменяли. Вы представляете их психологическое состояние, когда их оставили в плену?

Мой муж вообще в камере сам остался... О чем можно думать?... Так и с ума сойти недолго.

Что Президент говорил на встрече 26 декабря 2017-го накануне большого обмена пленными?

Юлия Коринькова: Порошенко сказал, что прилагает максимум усилий, чтобы освободить заложников, которых незаконно удерживают незаконные вооруженные формирования псевдореспублик. Заверил, что поднимают вопрос заложников на всех европейский площадках. И что, мол, до 18 января 2018 года наши ребята будут дома. Но этого не произошло. Еще в начале их возможное освобождение приурочивали к государственным или религиозным праздникам, а сейчас уже к выборам в разных странах.

Мол, ждите выборов, чемпионатов, инаугураций, освободят..



Скетч к "Чемпионату на крови"

О чем говорили на последней встрече Порошенко с семьями заложников два месяца назад?

Юлия Коринькова: Порошенко сказал, что имел диалог с Путиным. А на следующий день стало известно, что Денисова ездила к Сенцову, и ее не пустили. Мы поняли, что он договаривался о ее допуске.

Задать вопрос ему было крайне трудно. Поэтому мы в основном слушали. Президент, сказал, что он и его команда делают все возможное. Это то, что мы слышим постоянно. Конкретного ничего не сказали.

Екатерина Глондар:

Мы от Геращенко имеем информацию, что 21 и 22 августа в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут согласовывать список людей на обмен и поднимать вопрос освобождения пленных украинцев.

А еще позавчера общались с представителями СБУ, когда митинговали на Банковой. Те сказали, что списки разные и их много. Конкретного ответа от них ни по фамилиям, ни по количеству пленников не было.

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Как считаете, почему процесс увольнения затягивается?

Юлия Коринькова: Наши ребята – заложники политической ситуации, которые страдают за чьи-то амбиции. Об обмене можно договориться за 15 минут. Но никто этого не делает. Почему? На это есть причины, которые нам никто не скажет. А направляют свои мысли на то, что Россия виновата. Но, по моему мнению, за это время можно было наладить диалог.



Им не страшны погодные условия

Что планируете делать дальше?

Юлия Коринькова: Позавчера во время мирной акции на Банковой к нам подходили киевляне. Интересовались, почему мы стоим. Так вот, причина одна: мужья до сих пор в плену. А цель: как можно скорое освобождение. Поэтому мы и решили простоять там сутки. Это у нас продолжается череда акций четвертый год. Некоторые будут круглосуточными, некоторые 2-3 дня будут продолжаться. Анонсируем позже.

Вы уже четвертый год бьетесь за их освобождение... Когда опускаются руки, что больше всего побуждает их снова поднимать и держаться?

Юлия Коринькова: Вера в Бога. Поддержка близких мне людей помогает быть сильной. И понимание, что Александру гораздо сложнее, чем мне. Я должна сделать все, чтобы как можно скорее произошло освобождение, чтобы мы были вместе, чтобы у нас была полноценная семья.

Екатерина Глондар: Имею один стимул – это мои дети.



Старшая доченька Глондарей спит с фотографией отца

И мне надо все сделать, чтобы они увидели своего отца и знали, кто он такой. Старшему ребенку было до двух лет, когда он попал в плен. А сейчас ей пять. Сергей ни разу не был на ее дне рождения. Дети так похожи на него. Обе как копии, просто что девочки.

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Юлия Коринькова: У старшей просто ямочки Катины.



Родные с нетерпением ожидают возвращения домой

Екатерина Глондар: Она нежнее, а меньшая с характером, как у мужчины...

Сегодня 1272-й день неволи Сергея Глондаря и Александра Коринькова. Родные с нетерпением ждут результат – возвращение всех украинских военных из плена.