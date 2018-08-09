Жены украинских военнопленных митинговали сутки под Администрацией Президента

8 августа в 9 утра на Банковой жены украинских военных начали мирный пикет с требованием освободить их мужей, находящихся в плену боевиков четвертый год, который продлился целые сутки.

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В частности, жены и сестры десантников Сергея Глондаря и Александра Коринькова и танкиста Богдана Пантюшенко, которые попали в плен во время выполнения боевой задачи и сейчас находятся в Донецком СИЗО строгого содержания, вышли с плакатами под Администрацию Президента напомнить, что их родные должны быть на свободе.



Родные требуют освобождения украинских военных из плена

Наши мужья уже настрадались и прошли пытки. Однако, они – политический предмет торговли между Украиной и страной-агрессором. О них должен заботиться сам глава страны, Минобороны не на словах, а на деле должны принять все возможные меры, чтобы их освободили. Поэтому мы и продолжаем ряд мирных акций, которые продолжаются уже четвертый год,

– говорит Юлия Коринькова.

Последний раз родные пленных встречались с Порошенко 26 декабря 2017-го, где им обещали второй этап обмена зимой 2018-го.



По словам Виктории Пантюшенко, Ирина Геращенко сообщала на своей официальной странице в Facebook, что 21 и 22 августа на очередной минской встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут согласовывать списки пленных и обсуждать возможный обмен.



Пантюшенко, Глондар и Кориньков находятся в плену боевиков четвертый год

Информационные ресурсы псевдореспублик тоже пишут об этом. Поэтому мы выходим, чтобы напомнить Порошенко о своем обещании,

– отмечает Пантюшенко.

В течение дня представители СБУ вышли к митингующим, чтобы ответить на вопросы. Однако, по словам Екатерины Глондар, конкретной информации относительно возможного обмена они так и не получили.

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"В СБУ ответили, что списки на обмен разные и их много. Конкретного ответа ни по фамилиям, ни о количестве лиц не было", – говорит Глондар.



Женщины борются за освобождение мужчин до последнего



Также к женщинам подходили киевляне: фотографировали, расспрашивали и желали не терять веру в освобождение.



К вечеру некоторые из неравнодушных привезли только что приготовленную домашнюю еду, чтобы поддержать и утешить разговором. На запах пришел рыжий кот, которого называли Рошен, ласкали и кормили. Они надеются, что это хороший знак...

Жены военнопленных митинговали под Администрацией Порошенко до утра.