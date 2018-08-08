1270 дней в неволе: жены военнопленных митингуют на Банковой

Утром 8 июня жены военнопленных украинцев, которых четвертый год удерживают в Донецком СИЗО, вышли под Администрацию Президента, чтобы в очередной раз потребовать освобождения своих родных.

В частности, бойцы третьего полка спецназначения Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в плен во время выполнения боевого задания на Дебальцевском плацдарме 16 февраля 2015-го года.

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Митинг под Администрацией Президента начался в 9 утра

Парни в неволе 1270 дней. С того зловещего дня ничего не изменилось. Их перевозили с одного места в другое в невероятно жестоких условиях. Их состояние, физическое, психологическое, на грани. Однако, недавно представители ООН сказали, что видели моего мужа живым,

– говорит Юлия Коринькова.

Последний раз женщины слышали голоса своих мужей в 2016-м. С тех пор ни телефонных звонков, ни писем не было. Говорят, мол, это не предусмотрено "законодательством" псевдореспублики.



Кориньков и Глондар в плену 1270 дней

"Зато в нашей стране их пленным можно все – звонить, иметь доступ к интернету, писать письма. Почему тогда у наших нет такого доступа? Хотя бы один звонок в месяц..." – возмущается Екатерина Глондар.

Она имеет двоих детей от заключенного мужа. Младший сын никогда не видел отца. А вот у Юлии медовый месяц затянулся аж на 3,5 года.



Младший сын Сергея Глондара ни разу не видел своего отца



Сергей Глондар в плену с 16 февраля 2015 года

Богдан Пантюшенко тоже в плену боевиков. Его арестовали 18 января 2015-го. На сегодня военнослужащий находится в плену дольше всех из подтвержденных лиц, сообщает его жена Виктория Пантюшенко.

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"Он танкист, ехал на помощь в ДАП. По дороге его и перехватили... Последнее официальное письмо от него получила летом через волонтера. Сообщил, что их перевезли в Донецкое СИЗО и что они ожидают нового обмена", – сообщила Пантюшенко.



Патрульные настороже

Последний раз родные пленных встречались с Порошенко 26 декабря 2017-го, тогда им обещали второй этап обмена зимой 2018-го.

Однако, по словам Виктории Пантюшенко, Ирина Геращенко сообщала на своей официальной странице в Facebook, что 21 и 22 августа на очередной минской встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовывают списки пленных и будут обсуждать возможный обмен.



Военнопленные не могут ни позвонить, ни написать письмо родным

Информационные ресурсы псевдореспублик тоже пишут об этом. Поэтому мы выходим, чтобы напомнить Порошенко о своем обещании,

– подчеркивает Пантюшенко.

Родные настроены решительно: продолжать митинговать и, вероятно, остаться на ночь под госучреждением.

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