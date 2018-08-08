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1270 днів у неволі: дружини військовополонених мітингують на Банковій

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Рідні військовополонених мітингують безстроково
Рідні військовополонених мітингують безстроково / 24 канал

Зранку 8 червня дружини військовополонених українців, яких четвертий рік утримують у Донецькому СІЗО, вийшли під Адміністрацію Президента, аби вкотре вимагати звільнення своїх рідних.

Зокрема, бійці третього полку спецпризначення Сергій Глондар та Олександр Коріньков потрапили у полон під час виконання бойового завдання на Дебальцівському плацдармі 16 лютого 2015-го року.

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Мітинг під Адміністрацією Президента розпочався о 9-тій ранку

Хлопці у неволі 1270 днів. З того зловісного дня нічого не змінилося. Їх перевозили з одного місця на інше в неймовірно жорстоких умовах. Їхній стан, що фізичний, що психологічний, на межі. Однак, нещодавно представники ООН сказали, що бачили мого чоловіка живим, 
 говорить Юлія Корінькова.

Востаннє жінки чули голоси своїх чоловіків у 2016-му. Відтоді ні телефонних дзвінків, ні листів не було. Говорять, мовляв, це не передбачено "законодавством" псевдореспубліки.


Коріньков та Глондар у полоні 1270 днів

"Зате у нашій країні їхнім полоненим можна все – телефонувати, мати доступ до інтернету, писати листи. Чому тоді в наших нема такого доступу? Хоча б один дзвінок у місяць…"  обурюється Катерина Глондар.

Вона має двох дітей від ув'язненого чоловіка. Наймолодша донька ніколи не бачила батька. А от в Юлії медовий місяць затягнувся аж на 3, 5 роки.


Наймолодша донька Сергія Глондаря жодного разу не бачив свого батька

Сергій Глондар
Сергій Глондар у полоні з 16 лютого 2015 року

Богдан Пантюшенко теж у полоні бойовиків. Його ув'язнили 18 січня 2015-го. На сьогодні військовослужбовець найдовше перебуває в полоні з усіх підтверджених осіб, повідомляє його дружина Вікторія Пантюшенко.

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"Він танкіст, їхав на допомогу в ДАП. Дорогою його й перехопили… Останній офіційний лист від нього отримала влітку через волонтера. Пвідомив, що їх перевезли в Донецький СІЗО і що вони чекають новий обмін", – повідомила Пантюшенко.


Патрульні насторожі

Востаннє рідні полонених зустрічались з Порошенком 26 грудня 2017-го, де їм обіцяли другий етап обміну взимку 2018-го.

Однак, за словами Вікторії Пантюшенко, Ірина Геращенко повідомляла на своїй офіційній сторінці у Facebook, що 21 і 22 серпня на черговій мінській зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі узгоджуватимуть списки полонених та обговорюватимуть можливий обмін.


Військовополонені не можуть ні зателефонувати, ні написати листа рідним

Інформаційні ресурси псевдореспублік теж пишуть про це. Тому ми виходимо, щоб нагадати Порошенку про свою обіцянку, 
 наголошує Пантюшенко.

Рідні налаштовані рішуче: продовжувати мітингувати і, ймовірно, залишитись на ніч під держустановою.

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Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Фотоновини Адміністрація Президента
Джерело: 24 канал
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