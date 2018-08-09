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Дружини українських військовополонених мітингували добу під Адміністрацією Президента

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Їх чоловіки у полоні четвертий рік
Їх чоловіки у полоні четвертий рік / 24 канал

8 серпня о 9 ранку на Банковій дружини українських військових розпочали мирний пікет з вимогою звільнити їх чоловіків, які перебувають у полоні бойовиків четвертий рік, що протривав цілу добу.

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Зокрема, дружини і сестри десантників Сергія Глондаря і Олександра Корінькова та танкіста Богдана Пантюшенка, які потрапили у полон під час виконання бойового завдання та нині перебувають у Донецькому СІЗО суворого утримання, вийшли з плакатами під Адміністрацію Президента нагадати, що їх рідні мають бути на волі.


Рідні вимагають звільнення українських військових з полону

Наші чоловіки вже настраждались і пройшли катування. Однак, вони – політичний предмет торгівлі між Україною і країною-агресором. Ними має піклуватися сам очільник країни, Міноборони не на словах, а на ділі мають вжити всіх можливих заходів, аби їх звільнили. Тому ми й продовжуємо ряд мирних акцій, які тривають вже четвертий рік,
 говорить Юлія Корінькова.

Востаннє рідні полонених зустрічались з Порошенком 26 грудня 2017-го, де їм обіцяли другий етап обміну взимку 2018-го.

За словами Вікторії Пантюшенко, Ірина Геращенко повідомляла на своїй офіційній сторінці у Facebook, що 21 і 22 серпня на черговій мінській зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі узгоджуватимуть списки полонених та обговорюватимуть можливий обмін.


Пантюшенко, Глондар та Коріньков перебувають у полоні бойовиків четвертий рік

Інформаційні ресурси псевдореспублік теж пишуть про це. Тому ми виходимо, щоб нагадати Порошенку про свою обіцянку,
– наголошує Пантюшенко.

Протягом дня представники СБУ вийшли до мітингувальників, аби відповісти на питання. Однак, за словами Катерини Глондар, конкретної інформації щодо можливого обміну вони так і не отримали.

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"У СБУ відповіли, що списки на обмін різні і їх багато. Конкретної відповіді ні по прізвищах, ні про кількість осіб не було", – говорить Глондар.


Жінки борються за звільнення чоловіків до останнього

Також до жінок підходили кияни: фотографували, розпитували й бажали не втрачати віру на звільнення.

Надвечір дехто з небайдужих привіз щойно зготовану домашню їжу, аби підтримати й розрадити розмовою. На запах прийшов рудий кіт, якого найменували Рошеном, пестили й годували. Вони сподіваються, що це хороший знак…

Дружини військовополонених мітингували під Адміністрацією Порошенка до ранку.

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники протести Адміністрація Президента
Джерело: 24 канал
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