Об этом рассказал спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. По его словам, в Волчанске, где сейчас отсутствует местное население, российские войска пытаются занять позиции и пополнить потери.

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ДРГ несут потери в Волчанске

Евгений Романов отметил, что попытки россиян не приносят результатов из-за сильной украинской обороны, которая эффективно сдерживает врага.

Как отметил Романов, пока в Волчанске нет объектов, которые могли бы иметь значительный стратегический или экономический интерес.

Чтобы говорить о каком-то заводе или других объектах в Волчанске, то там остались только руины,

– сказал он.

Основная цель российских диверсантов – приказ "идти вперед и закрепиться на определенных участках". Это необходимо для того, чтобы пытаться оттеснить силы обороны с позиций, которые они занимают. В то же время такие попытки являются тщетными, поскольку "обороняться там есть где и есть чем".

Сложная логистика и постоянные потери врага

Романов также отметил, что для врага закрепление в Волчанске является чрезвычайно сложной задачей.

Враг, по сути, когда заходит, пытается пополнить свои текущие потери, которых опять же испытывает. И опять же вынужден под постоянными обстрелами пытаться завезти туда личный состав, пополнение провести боекомплекта,

– пояснил спикер.

Сейчас в Волчанске отсутствует местное население, а ситуация остается сложной для оккупантов из-за сильного огневого воздействия украинских военных.