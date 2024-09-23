Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в случае, если человек не хочет ехать в ТЦК, то полиция имеет право на административное задержание.
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Что будет, если отказаться от повестки
В случае отказа гражданина от получения повестки, уполномоченный представитель составляет акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт объявляют гражданину и подают руководителю ТЦК и СП,
– пояснил Лубинец.
Он добавил, что в случае отказа мужчины пройти в ТЦК и СП, правоохранитель, входящий в состав группы оповещения:
- проводит административное задержание,
- доставляет гражданина в ближайший ТЦК и СП.
Уполномоченный по правам человека объяснил, что это происходит на основании статей 261 и 262 кодекса Украины об административных правонарушениях.
Лубинец уточнил, как происходит проверка военно-учетных документов
Дмитрий Лубинец добавил, что для проверки документов представитель ТЦК и СП, полицейский, или другое уполномоченное лицо, должны:
- назвать свою фамилию, имя и отчество, должность,
- показать служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки вместе с документом, удостоверяющим личность.