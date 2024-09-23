Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у випадку, якщо людина не хоче їхати в ТЦК, то поліція має право на адміністративне затримання.

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Що буде, якщо відмовитись від повістки

У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт оголошують громадянину та подають керівнику ТЦК та СП,

– пояснив Лубінець.

Він додав, що у випадку відмови чоловіка пройти до ТЦК та СП, правоохоронець, що входить до складу групи оповіщення:

проводить адміністративне затримання,

доставляє громадянина до найближчого ТЦК та СП.

Уповноважений з прав людини пояснив, що це відбувається на підставі статей 261 та 262 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Лубінець уточнив, як відбувається перевірка військово-облікових документів

Дмитро Лубінець додав, що для перевірки документів представник ТЦК та СП, поліцейський, або інша уповноважена особа, повинні: