Рождество по западному обряду 25 декабря отмечают во всем мире. Однако из-за пандемии COVID-19 традиционный формат существенно изменился.

Жесткие карантинные ограничения заставили пересмотреть веками устоявшиеся ритуалы и масштабы празднования. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

Актуально Впервые за столетие: в столице Рождества отменили массовое празднование

Как отмечают в США

Сотни людей из всего Нью-Йорка собираются возле знаковой городской елки в Рокфеллер-центре. Впрочем карантинные ограничения все же дают о себе знать.

Для того, чтобы приблизиться к ней, нужно отстоять очередь. Людям позволяют заходить лишь небольшими группами для семейных фото, а также – на несколько минут.

Однако жители Нью-Йорка все равно не отказываются от ежегодной традиции.

Нам приходится с осторожностью проводить встречи с семьей. Дети знают, что я и мой муж входим в группу риска,

– рассказала жительница Нью-Йорка Сюзанна Роуз.

В то же время жители Сиэтла были больше обеспокоены тем, что во время празднования Рождества в условиях пандемии не смогут увидеться с родными, однако этого не произошло.

Рождество в Австралии

Некоторые традиции удается сохранить даже в условиях пандемии. Австралийцы традиционно отпраздновали Рождество на пляжах – с семьями, как это делают каждый год.



Австралийцы отпраздновали Рождество на пляжах / Скриншот с видео

Однако усиленные карантинные требования таки задели тех, кто праздновал в помещениях. Так, посетить церковные службы люди смогли, но со значительными ограничениями. Соответствующие карантинные меры во время богослужений касались:

количества людей;

соблюдения социальной дистанции;

использования защитных масок.

Германия в условиях локдауна

Немцы праздничные дни проводят на жестком карантине – большинство общественных заведений закрыты. Рождество традиционно празднуют с ярмарками и фестивалями.

Однако в 2020 году отменили много развлекательных мероприятий. Алкоголь в общественных местах – по новым правилам, тоже под запретом. Даже на семейных встречах действует ограничение по количеству родственников.

Обычно мы празднуем у моих родителей, большой семьей. Если бы не эпидемия, собрались бы больше 10 человек. Это первое Рождество, которое праздную иначе,

– сказала жительница Мюнхена Билли Фуус.

Праздничные ограничения в Венгрии

В то же время Венгрия ослабила ограничения накануне праздников – отменили даже комендантский час. Это позволило сотням людей принять участие в ночной мессе в Будапеште.



Венгрия ослабила карантинные ограничения / Скриншот с видео

Однако церкви продолжают сохранять ограничения по количеству посетителей. "В течение года мы общались между собой только онлайн, поэтому стремимся хоть к какой-то социализации", – жительница Будапешта Диана Сабо.

Пандемия в 2020 году впервые так сильно ударила по праздничным традициях и семейных планах на зимние каникулы. В каждой стране люди, скорее всего, в новогоднюю ночь будут желать именно преодоления вируса и восстановления жизни в привычном формате.