Впервые за столетие: в столице Рождества отменили массовое празднование
Во французском Страсбурге, который называют столицей Рождества, впервые за 100 лет отказались от массовых празднований. Конечно, все из-за пандемии коронавируса.
Что происходит на праздники в Страсбурге
В Страсбурге в этом году не проводят рождественские ярмарки и публичные празднования, сообщает Укринформ.
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Раньше ярмарки были традицией Страсбурга. Жители региона Эльзас и многочисленные гости могли приобрести сувениры, посетить культурно-художественные мероприятия, отведать уличные блюда и горячий глинтвейн. Однако теперь в городе только открыли новогоднюю елку, а улицы и площади украсили иллюминацией.
Заметим, это самый большой перерыв работы ярмарок со времен Первой мировой войны. Кроме этого, на несколько дней празднование приостанавливали в 2018 году, когда исламистский радикал расстрелял людей в центре города.
Нынешнее Рождество в Страсбурге / Фото Укринформа:
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