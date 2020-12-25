Вперше за століття: у столиці Різдва скасували масове святкування
У французькому Страсбурзі, який називають столицею Різдва, вперше за 100 років відмовились від масових святкуваннь. Звичайно, все через пандемію коронавірусу.
Що відбувається на свята у Страсбурзі
У Страсбурзі цьогоріч не проводять різдвяних ярмарків та публічних святкувань, повідомляє Укрінформ.
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Раніше ярмарки були традицією Страсбурга. Жителі регіону Ельзас і численні гості могли придбати сувеніри, відвідати культурно-мистецькі заходи, скуштувати вуличні страви та гарячий глінтвейн. Однак тепер у місті лише відкрили новорічну ялинку, а вулиці і площі прикрасили ілюмінацією.
Зауважимо, це найбільша перерва роботи ярмарків з часів Першої світової війни. Крім цього, на кілька днів святкування призупиняли у 2018 році, коли ісламістський радикал розстріляв людей у центрі міста.
Цьогорічне Різдво у Страсбурзі / Фото Укрінформу:
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