У французькому Страсбурзі, який називають столицею Різдва, вперше за 100 років відмовились від масових святкуваннь. Звичайно, все через пандемію коронавірусу.

Що відбувається на свята у Страсбурзі

У Страсбурзі цьогоріч не проводять різдвяних ярмарків та публічних святкувань, повідомляє Укрінформ.

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Раніше ярмарки були традицією Страсбурга. Жителі регіону Ельзас і численні гості могли придбати сувеніри, відвідати культурно-мистецькі заходи, скуштувати вуличні страви та гарячий глінтвейн. Однак тепер у місті лише відкрили новорічну ялинку, а вулиці і площі прикрасили ілюмінацією.

Зауважимо, це найбільша перерва роботи ярмарків з часів Першої світової війни. Крім цього, на кілька днів святкування призупиняли у 2018 році, коли ісламістський радикал розстріляв людей у центрі міста.

Зверніть увагу! У Франції від початку пандемії COVID-19 виявили 2,5 мільйона хворих на коронавірус. Близько 189 тисяч людей вже одужали, понад 62 тисячі – померли.

27 грудня у раїні розпочнеться вакцинація проти вірусу.

Цьогорічне Різдво у Страсбурзі / Фото Укрінформу: