Отказ стать крестным для кого-то – не грех: в ПЦУ развеяли предрассудок
В Православной Церкви Украины ответили на распространенный вопрос о том, можно ли отказываться от предложения крестить кого-то. В народе по Таинству Крещения существует целый ряд предрассудков, один из самых распространенных как раз касается этого отказа.
Как говорится в сообщении Православной Церкви Украины, считать грехом отказ от крещения кого-то – обоснования нет и тем более к наставлениям церкви это не относится.
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Если вы не готовы стать крестными родителями, это не считается плохим поступком или грехом. Стоит понимать, что между ребенком и крестными родителями возникают особые отношения, основанные на духовном родстве. Поэтому грех будет отказаться выполнить свою миссию в жизни ребенка после Крещения.
– отмечают в ПЦУ.
Прежде всего, решение должно быть не данью вежливости, а взвешенным и осознанным личным выбором, отмечают в ПЦУ.
Другие народные суеверия, связанные с таинством крещения
Периодически в ПЦУ развенчивают популярные в народе мифы относительно таинства крещения. Приводим цитаты из некоторых из них, которые священнослужители уже опровергли.
Например Для чего люди носят красную нить на руке и почему это бред
- "Говорят, что если первой крестить девочку, а не мальчика, то крестная отдаст ей свое счастье".
- "Можно ли беременной женщине быть крестной? Не повлияет ли это каким-то образом на ее собственного ребенка или крестника?"
- "Правда ли, что если на крещении воск со стриженными волосами утонет, то жизнь новоохрещенного будет недолгой?"
- "Нельзя креститься в пост".
- "В високосный год надо крестных выбирать только из родственников;
- "Если младенец во время крещения сжимается, плачет или чихает – будет жить, если молчит и вытягивается – умрет"
- "Руку ребенка нужно перевязать красной ниткой для того, чтобы не сглазили".