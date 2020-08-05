В Православной Церкви Украины ответили на распространенный вопрос о том, можно ли отказываться от предложения крестить кого-то. В народе по Таинству Крещения существует целый ряд предрассудков, один из самых распространенных как раз касается этого отказа.

Как говорится в сообщении Православной Церкви Украины, считать грехом отказ от крещения кого-то – обоснования нет и тем более к наставлениям церкви это не относится.

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Если вы не готовы стать крестными родителями, это не считается плохим поступком или грехом. Стоит понимать, что между ребенком и крестными родителями возникают особые отношения, основанные на духовном родстве. Поэтому грех будет отказаться выполнить свою миссию в жизни ребенка после Крещения.

– отмечают в ПЦУ.

Прежде всего, решение должно быть не данью вежливости, а взвешенным и осознанным личным выбором, отмечают в ПЦУ.

Другие народные суеверия, связанные с таинством крещения

Периодически в ПЦУ развенчивают популярные в народе мифы относительно таинства крещения. Приводим цитаты из некоторых из них, которые священнослужители уже опровергли.

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