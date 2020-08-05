У Православній Церкві України відповіли на поширене запитання про те, чи можна відмовлятися від пропозиції охрестити когось. У народі щодо таїнства хрещення існує ціла низка забобонів, один з найпоширеніших якраз стосується цієї відмови.

Як ідеться у повідомленні Православної Церкви України, вважати гріхом відмову від хрещення когось – обґрунтування немає і тим паче до настанов церкви це не стосується.

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Якщо ви не готові стати хрещеними батьками, це не вважається поганим вчинком чи гріхом. Варто розуміти, що між дитиною та хресними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості. Тож гріхом буде відмовитися виконати свою місію в житті дитини після Хрещення.

– зазначають у ПЦУ.

Насамперед, рішення має бути не даниною ввічливості, а зваженим і усвідомленим особистим вибором, зазначають у ПЦУ.

Інші народні забобони, пов'язані з таїнством хрещення

Періодично у ПЦУ розвінчують популярні в народі міфи щодо таїнства хрещення. Наводимо цитати з деяких з них, які священнослужителі вже спростували.

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