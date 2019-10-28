Отказ от курения помог выиграть 1 000 000 в "Лото-Забава"

Можно ли одновременно испытать силу воли и поймать удачу?

А именно – бросить дурную привычку курить и вместо сигарет покупать лотерейные билеты? И впоследствии стать миллионером "Лото-Забава"? Вдохновляйтесь примером человека, которому это уже удалось.

Лишь полгода пришлось покупать лотерейные билеты "Лото-Забава" жителю города Никополь Александру Гречку, чтобы сорвать 1 000 000 гривен. Улыбнулась фортуна Александру 9 сентября 2018 года, в 996-м тираже. А уже 11 ноября новоиспеченный миллионер вместе с женой Мариной, посетил прямой эфир в студии за желанным чеком на выигрыш. С тех пор прошел почти год и пора поделиться уникальной историей богатой жизни этого счастливчика.

– Что побудило сыграть в "Лото-Забава"? И выигрывали ли вы раньше?

– История начала моей игры очень интересна. Я решил очень необычным способом бросить курить. А именно – на деньги, которые я обычно еженедельно тратил на сигареты, начал покупать лотерейные билеты "Лото-Забава". До выигрыша миллиона, несколько раз везло на небольшие суммы – 5, 20, 100 гривен.

– Помните день выигрыша 1 000 000 гривен?

– В день розыгрыша я был в командировке. А по возвращению, обратился в пункт продажи лотерей проверить билет и, возможно, забрать свой выигрыш. Впрочем, работница точки продажи лотерей сообщила, что выигрыш настолько велик, что придется обращаться в официальное представительство "М.С.Л.". Это был 1 000 000 гривен. Я был приятно шокирован.

– Как жена отреагировала на ваш выигрыш? Ведь вы покупали лотерейные билеты, не афишируя о своем новом увлечении.

– Да, это правда. Я не рассказывал жене о том, что играю. Мечтал сделать сюрприз значительным выигрышем. Поэтому Марина сразу не поверила этой новости. Более того, решила что это что-то из разряда "фальшивых брошюр", которые часто бросают наивным людям в почтовый ящик. Но в конце я убедил ее, что это государственная лотерея и здесь все по-настоящему.

– Было какое-то предчувствие в день выигрыша?

– На той неделе что-то постоянно мешало купить лотерейные билеты. Я смог это сделать только в последний день. Было ощущение, что его стоило приобрести именно в этот момент и не раньше.

– Расскажите о ваших "Двух днях из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л." в Киеве. Удалось ли пожить роскошной жизнью?

– Все было как в сказке. Два дня на белоснежном лимузине в сопровождении фотографа. Мы побывали в Межигорье. Для нас организовали обзорную экскурсию по столице, невероятную фотосессию и конную прогулку за городом. Поездили верхом и даже по просьбе жены Марины, кормили лошадей всевозможными вкусностями.

– Какие планы на миллион? Что удалось уже реализовать, благодаря выигрышу?

– Мы уже успели семьей отдохнуть в Турции, собрали ребенка в первый класс. Теперь планируем купить квартиру. Возможно даже переедем в другой город.

– После вашего выигрыша, знакомые начали играть в "Лото-Забава?"

– Конечно. Среди них есть и новички, и те что восстановили покупку билетов "Лото-Забава". Время от времени хвастаются мне своими выигрышами.

– Конкуренции не боитесь?

– Нет, наоборот. Буду только рад за них. Желаю всем играть и выигрывать!

– Что посоветуете игрокам, которые также стремятся победить в "Лото-Забава"?

– Если вы во что-то верите, нужно никогда не опускать руки. Рано или поздно, удача вам улыбнется!