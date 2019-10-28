Відмова від куріння допомогла виграти 1 000 000 у "Лото-Забава"

Чи можна одночасно випробувати силу волі та впіймати вдачу?

А саме – кинути погану звичку палити та замість цигарок купувати лотерейні білети? І згодом стати мільйонером "Лото-Забава"? Надихайтеся прикладом людини, якій це вже вдалося.

Лише пів року довелося купувати лотерейні білети "Лото-Забава" мешканцю міста Нікополь Олександру Гречку, щоб зірвати 1 000 000 гривень. Посміхнулася фортуна Олександру 9 вересня 2018 року, у 996-му тиражі. А вже 11 листопада новоспечений мільйонер разом з дружиною Мариною, завітав на прямий ефір до студії за омріяним чеком на виграш. Відтоді минув майже рік і настав час поділитися унікальною історією заможного життя цього щасливчика.

– Що спонукало зіграти в "Лото-Забава"? І чи вигравали ви раніше?

– Історія початку моєї гри дуже цікава. Я вирішив у дуже не звичний спосіб кинути палити. А саме – на гроші, які я зазвичай щотижня витрачав на цигарки, почав купувати лотерейні білети "Лото-Забава". До виграшу мільйона, кілька разів щастило на невеличкі суми – 5, 20, 100 гривень.

– Пригадуєте день виграшу 1 000 000 гривень?

– У день розіграшу я був у відрядженні. А після повернення, звернувся до пункту продажу лотерей перевірити білет і, можливо, забрати свій виграш. Утім, працівниця точки продажу лотерей повідомила, що виграш настільки великий, що доведеться звертатися до офіційного представництва "М.С.Л.". Це був 1 000 000 гривень. Я був приємно шокований.

– Як дружина відреагувала на ваш виграш? Адже ви купували лотерейні білети, не афішуючи про своє нове захоплення.

– Так, це правда. Я не розповідав дружині про те, що граю. Мріяв зробити сюрприз значним виграшем. Тому Марина відразу не повірила цій новині. Більше того, вирішила що це щось із розряду "фальшивих брошур", які часто кидають наївним людям до поштової скриньки. Але врешті я переконав її, що це державна лотерея і тут усе по-справжньому.

– Чи було якесь передчуття в день виграшу?

– Того тижня щось постійно заважало купити лотерейні білети. Я зміг це зробити лише в останній день. Було відчуття, що його варто було придбати саме у цей момент і не раніше.

– Розкажіть про ваші "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." у Києві. Чи вдалося пожити розкішним життям?

– Все було як у казці. Два дні на білосніжному лімузині, у супроводі фотографа. Ми побували у Межигір`ї. Для нас організували оглядову екскурсію столицею, неймовірну фотосесію та кінну прогулянку за містом. Поїздили верхи та, навіть, на прохання дружини Марини, годували коней усілякими смаколиками.

– Які плани на мільйон? Що вдалося вже реалізувати, завдяки виграшу?

– Ми вже встигли родиною відпочити у Туреччині, зібрали дитину до першого класу. Тепер плануємо купити квартиру. Можливо навіть переїдемо до іншого міста.

– Після вашого виграшу, знайомі почали грати у "Лото-Забава?"

– Звичайно. Серед них є і новачки, і ті що відновили купівлю білетів "Лото-Забава". Час від часу хизуються мені своїми виграшами.

– Конкуренції не боїтеся?

– Ні, навпаки. Буду лише радий за них. Бажаю всім грати та вигравати!

– Що порадите гравцям, які також прагнуть перемогти у "Лото-Забава"?

– Якщо ви у щось вірите, потрібно ніколи не опускати руки. Рано чи пізно, удача вам посміхнеться!