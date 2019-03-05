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      Отказ от перевода часов в ЕС: комитет Европарламента одобрил поправку

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      ЕС хочет отказаться от перевода часов
      ЕС хочет отказаться от перевода часов / wiesz.net.pl

      Комитет по вопросам транспорта Европарламента проголосовал за отказ от перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. Сейчас это не означает, что Евросоюз отказывается от перевода часов – проект должны поддержать еще Европарламент и страны-члены ЕС.

      До голосования в Европарламенте, которое состоится в ближайшее время, должны урегулировать несколько вопросов об отмене сезонного перевода часов. Однако встреча министров транспорта стран ЕС состоится в июне, пишет DW.

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      "Нам нужна долгосрочная стратегия и общеевропейский гармонизированный подход, поскольку внутреннему рынкы и транспортному сектору потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменениям", – прокомментировал депутат от Социал-демократической партии Германии Измаил Ертуґ.

      По результатам онлайн-голосования в 2018 году Еврокомиссия рекомендовала отказаться от перевода часов уже в 2019 году. Тогда 80% граждан ЕС поддержали инициативу. Но в 2019 году она физически не может ввестись, потому что каждая страна Евросоюза должна провести собственное внутреннее голосование – на каком времени они хотели бы оставаться в дальнейшем.

      Переход на летнее и зимнее время в Евросоюзе был законодательно урегулирован только в 2002 году, чтобы не возникало проблем, вызванных разным временем при работе транспорта, воздушного и железнодорожного сообщения. С тех пор часы переводят в последние воскресенья марта и октября.

      Интересный факт. Италия и Франция начали переводить часы с 60-х годов прошлого века. Германия ввела норму в 1980 году.

      blog_ava
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      Теги: Европа Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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