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      Відмова від переведення годинників у ЄС: комітет Європарламенту схвалив поправку

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      ЄС хоче відмовитись від переведення годинників
      ЄС хоче відмовитись від переведення годинників / wiesz.net.pl

      Комітет з питань транспорту Європарламенту проголосував за відмову від переходу на літній і зимовий час у Євросоюзі з 2021 року. Наразі це не означає, що Євросоюз відмовляється від переведення годинників – проект мають підтримати ще Європарламент та країни-члени ЄС.

      До голосування у Європарламенті, яке відбудеться найближчим часом, мають врегулювати кілька питань щодо скасування сезонного переведення годинників. Проте зустріч міністрів транспорту країн ЄС відбудеться у червні, пише DW

      Читайте також: Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні

      "Нам потрібна довгострокова стратегія та загальноєвропейський гармонізований підхід, оскільки внутрішньому ринку і транспортному сектору потрібен деякий час, щоб пристосуватися до змін", – прокоментував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Ізмаіл Ертуґ.

      За результатами онлайн-голосування у 2018 році Єврокомісія рекомендувала відмовитись від переведення годинників вже у 2019 році. Тоді 80% громадян ЄС підтримали ініціативу. Та у 2019 році вона фізично не може запровадитись, тому що кожна країна Євросоюзу має провести власне внутрішнє голосування – на якому часі вони хотіли б лишатись надалі. 

      Перехід на літній і зимовий час у Євросоюзі був законодавчо врегульований тільки у 2002 році, аби не виникало проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряного та залізничного сполучення. Відтоді годинники переводять в останні неділі березня та жовтня.

      Цікавий факт. Італія та Франція почали переводити годинники з 60-х років минулого століття. Німеччина запровадила норму у 1980 році. 

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      Теги: Євросоюз Європа
      Джерело: 24 Канал
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