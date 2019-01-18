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      Отказ от вакцинации вошел в глобальные угрозы человечеству в 2019 году

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      Отказ от вакцинации – глобальная угроза человечеству
      Отказ от вакцинации – глобальная угроза человечеству / pixabay.com

      Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз человечеству в 2019 году: в него впервые попал отказ от прививок. В организации заявили, что расширение охвата вакцинацией позволит избежать до 1,5 миллиона преждевременных смертей в год по всему миру.

      Список опубликовали на сайте организации.

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      В ВОЗ акцентируют, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов борьбы с болезнями и уже спасает от преждевременной смерти 2-3 миллиона человек в год. Как сообщили в организации, отказ от прививок имеет разные причины, в том числе и отсутствие доступа к современным вакцинам и неуверенность в их безопасности.

      Щороку вакцина рятує 2-3 мільйони людей
      Ежегодно вакцины спасают 2-3 миллиона людей

      Кроме отказа от прививок, в список глобальных угроз вошли загрязнение воздуха (по версии ВОЗ, это главная угроза), изменение климата, неинфекционные заболевания вроде диабета и рака, новая пандемия гриппа, тяжелые условия жизни из-за конфликтов и экологических кризисов, устойчивость к антибиотикам.

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      Также, среди глобальных угроз – лихорадка Эбола и другие опасные инфекционные заболевания, слабые системы первичной медико-санитарной помощи, лихорадка денге и ВИЧ. Отметим, что в список 2018 года в основном вошли инфекционные заболевания.

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      Теги: ВОЗ Вакцина Здоровье Медицина
      Источник: Здоровье 24
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