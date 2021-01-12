Отказалась от самолета: почему Санду прибыла в Украину на автомобиле
Президент Молдовы Майя Санду для визита в Украину 12 января выбрала автомобиль, а не самолет, как это практикуют мировые лидеры.
Санду сделала это с целью сэкономить государственные средства. Об этом сообщает ZDG.
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Лишние расходы, по мнению президента Молдовы, являются неуместными во время, когда страна борется с пандемией коронавируса.
Официальная делегация Санду прибыла в Киев на автомобиле и микроавтобусе.
Что известно о визите Санду в Украину
- В Украине Санду имела ряд встреч с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками.
- Зеленский и Санду договорились, что их страны создают президентский совет. Ее приоритетными сферами будут энергетика и инфраструктура.
- Кроме того, главы государств обсудили вопросы национальной безопасности Украины и Молдовы. В частности, речь шла о вопросах Донбасса и Приднестровья.
- Также Санду встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
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