Президент Молдовы Майя Санду для визита в Украину 12 января выбрала автомобиль, а не самолет, как это практикуют мировые лидеры.

Санду сделала это с целью сэкономить государственные средства. Об этом сообщает ZDG. Актуально Перспективы отношений Украины и Молдовы: почему визит Санду – положительный знак Лишние расходы, по мнению президента Молдовы, являются неуместными во время, когда страна борется с пандемией коронавируса. Официальная делегация Санду прибыла в Киев на автомобиле и микроавтобусе. Что известно о визите Санду в Украину В Украине Санду имела ряд встреч с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Зеленский и Санду договорились, что их страны создают президентский совет. Ее приоритетными сферами будут энергетика и инфраструктура. Кроме того, главы государств обсудили вопросы национальной безопасности Украины и Молдовы. В частности, речь шла о вопросах Донбасса и Приднестровья. Также Санду встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.